17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, “Hayat Var!” temasıyla 15-25 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Festival Direktörü Serra Ciliv, her şeyin çok çabuk değiştiği dünyada festivalin yenilikler bulmak için çalıştığını belirterek, hâlâ ilk günkü heyecanı hissetmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre filmlerin keşfi sırasında kadın yönetmenlerin önde olduğunu fark ettiklerine vurgu yapan Ciliv, festival içerisinde yenilikler olduğunu aktararak şunları söyledi:

“!f Kare’de son 7 yıldır festivalin 5 filmini, festivalin son haftasında İstanbul ile eşzamanlı olarak, Anadolu’da farklı noktalarda gösterebiliyorduk. Geçen sene göstermeyi seçtiğimiz 5 filmi, Anadolu’daki 50 noktada yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Hakkında çok heyecanlandığımız yenilik ise artık sadece festival süresince değil, bütün yıl boyunca her ayın son cumartesi, !f Kare’nin dostları ve ortaklarıyla kendi mekânlarında filmleri izlemeye devam edeceğiz.” “Ara Güler, Bir Zamanlar İstanbul” begeselinin de gösterileceği festival, Bomontiada ALT ve Babylon’un da yer aldığı farklı mekânlarda yapılacak ve 1-4 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de devam edecek