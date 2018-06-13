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Müziksiz yapamayan babalara: JBL T450BT Wireless Kulaklık

Günün herhangi bir saati müzik dinlemek isteyen ama çevresindekileri de rahatsız etmeyen babalar için JBL T450BT Wireless Kulaklık ideal çözüm. Yüksek ses kalitesiyle müziği en ince ayrıntısına kadar hissedebileceğiniz ürün, wireless olduğu için kullanıcıyı kablo karmaşasının içerisine sokmuyor. Tek bir şarj ile 11 saat kullanılabilen JBL T450BT'yi ister MP3 çalarınıza, ister akıllı telefonunuza, ister televizyonunuza, ister de oyun konsolu ya da bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz...