Şıklığı teknoloji ile buluşturan babalara: Samsung Galaxy Gear S3 Classic
Spor yapmayı seven veya yoğun programa sahip kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarını desteklemek üzerine geliştirilen Samsung Galaxy Gear S3 Classic, zarif tasarımı ve yüksek işlevselliği ile babanız için şahane bir hediye konumunda. Çağrı yapma ve yanıtlama, müzik dinleme, sağlık uygulamaları ve acil durum hizmetleriyle ihtiyaçlara anında cevap veriyor...
Teknolojik babalara dünyanın en hafif D-SLR makinesi: Canon EOS 200D
Teknolojiyi yakından takip eden ve fotoğraf çekmekten keyif alan babalar için Canon EOS 200D, yüksek görüntü kalitesi ile Babalar Günü için en dikkat çekici hediyelerden biri. Herkesin yanında rahatlıkla taşıyabileceği dünyanın en hafif D-SLR makinesi Canon EOS 200D, sunduğu görüntü kalitesi sayesinde de hikayelere değer katarak onları ölümsüzleştiriyor.
Canon EOS 200D özellikleri:
- 24.0 Megapiksel çözünürlük
- 1,6x Çarpanlı APS-C Sensör boyutu
- Digic 7 işlemci
- Dual Pixel CMOS AF Odaklama Teknolojisi
- Wi-Fi & NFC & Bluetooth Bağlantı
- 1/4000 Enstantane Hızı
- 1080p 60fps Video Çekimi
- Selfie Modu
Fotoğraf çekmeyi seven babalara: Huawei P20 Pro 128 GB
Huawei P20 Pro, gelişmiş donanımı ve arka yüzündeki 3'lü kamera dizilimiyle akıllı telefonlar arasında özel bir yerde konumlanıyor. İlki 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7"), ikincisi 20 MP B/W (f/1.6, 27mm) ve üçüncüsü ise 8 MP (f/2.4, 80mm) Leica lens ile donatılan P20 Pro'nun kameraları, yanınızda harici bir fotoğraf makinesi taşımanızı gereksiz kılacak görüntü kalitesi vadediyor. Faz algılama, lazer oto fokus ve LED flash desteği de sunan P20 Pro'nun selfie kamerasının da 24 MP olduğunu hatırlatalım.
Huawei P20 Pro'nun teknik özellikleri:
İşlemci: Hisilicon Kirin 970
GPU: Mali-G72 MP12
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Ekran: 6.1 inç AMOLED 1080x2240
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Arka kamera: 40+20+8 megapiksel
Ön kamera: 24 megapiksel
Sensörler: Parmak izi okuyucu, ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, renk spektrumu
Boyut: 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık: 180 gr
Batarya: Li-Po 4000 mAh batarya (sabit)
Bağlantılar: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Blutooth 4.2, GPS, NFC, Infrared, USB 3.1 (Type C 1.0 dönüştürücü)
Oyun meraklısı babalara Logitech Z533 Multimedya Hoparlör
Oyun meraklısı babalar için Logitech Z5333 Multimedya Hoparlör, oyunlardaki en ince ses detaylarını bile yakalamada yardımcı oluyor. Yüksek ses kalitesi sayesinde, düşmanlarınızın veya rakiplerinizin nereden yaklaştığını kolaylıkla kestirebilmenizi sağlayan ürünü ayrıca, TV'nize, MP3 çalarınıza, tabletinize ve hatta akıllı telefonunuza bile bağlayabilirsiniz.
Traş konforundan vazgeçmeyen babalara: Braun 9 Serisi / 9290
SyncroSonic™ teknolojisine sahip Braun 9 Serisi, Braun'un en iyi özelliklerini bir araya getiren teknoloji ve tasarımı birleştiriyor. Tüyleri yakalamak için dakikada 10.000 mikro titreşim, 40.000 çapraz kesme hareketi gerçekleştiren akıllı Sonik teknolojisi ve eşsiz bir tıraş deneyimi sunmak üzere sakal yoğunluğuna göre ayarlama yapan AutoSense teknolojisini bir arada sunan 9 Serisi, daha yüksek etki ve cilt için hassaslık gözetilerek tasarlandı.
Teknolojiden uzak kalamayan babalara: 6. nesil iPad (2018)
Nereye giderse gitsin teknolojiyi yanında isteyen babalar için Apple'dan 6. nesil iPad! Gelişen donanımı ve iOS 12 desteği ile iş ve eğitim başta olmak üzere her konuda yardımınıza koşacak olan tablet, Apple Pencil ile çizim yapmanıza, not almanıza, yazı yazmanıza da olanak tanıyor.
Müziksiz yapamayan babalara: JBL T450BT Wireless Kulaklık
Günün herhangi bir saati müzik dinlemek isteyen ama çevresindekileri de rahatsız etmeyen babalar için JBL T450BT Wireless Kulaklık ideal çözüm. Yüksek ses kalitesiyle müziği en ince ayrıntısına kadar hissedebileceğiniz ürün, wireless olduğu için kullanıcıyı kablo karmaşasının içerisine sokmuyor. Tek bir şarj ile 11 saat kullanılabilen JBL T450BT'yi ister MP3 çalarınıza, ister akıllı telefonunuza, ister televizyonunuza, ister de oyun konsolu ya da bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz...
Dünya Kupası'nı evde izleyecek olan babalara: Philips 43PUS6412 43" 109 Ekran 4K Uydu Alıcılı Smart Wi-Fi LED TV
Dünya Kupası'nda maçları en keyifli biçimde izlemek isteyen babalar için Philips 43PUS6412, ideal çözüm sunuyor. Ambilight teknolojisi sayesinde adeta izleyiciyi maçın atmosferine götüren ürün, 4K desteği de sunuyor. Görüntü kalitesi ile ister maç ister film olsun son derece başarılı bir deneyim vadeden ürün, Android tabanlı işletim sistemi sayesinde Google Play Store ve Philips App galeriden uygulamalarla TV'nizi zenginleştirmenize olanak tanıyor.
Turnuvacı babalara: Sony PlayStation 4 Pro 1 TB
4K desteğiyle oyunlarda son derece gerçekçi görüntü kalitesi sunan PS4 Pro, ailesiyle ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı, onlarla turnuvalar yapıp yarışmayı seven babalar için ideal bir alternatif. Yüzlerce oyun alternatifi ile her zevke hitap eden PS4 Pro, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
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