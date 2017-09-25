17 yaşında bonzai kurbanı oldu

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan genç, dedesi tarafından evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gencin cesedi, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, evin bahçesinde yaptığı incelemede 'şaşal' tabir edilen ve uyuşturucu içmek için kullanılan çok sayıda düzenek buldu. Soruşturma sürdürülüyor.

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