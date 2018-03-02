Antalya’da arkadaşı Merthan B. ile birlikte Karaalioğlu Parkı’na giden Osman A. (17), falezlerin yakınlarında çekirdek yemeye başladı. Yarım saat boyunca oyalanan ikiliden Osman A., iddiaya göre arkadaşı Merthan B.’den falezlerin kenarında cep telefonuyla fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafın çekilmesinin ardından Osman A., cebinden çıkardığı mektubu arkadaşının üzerine fırlatarak “Burada yazılanları yapın” deyip 30 metreden aşağıya atladı. Olay sonrası şoka giren genç ise donakaldı. Olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, falezlerin kıyısına düşen gencin ağır yaralandığını tespit etti. Deniz Polisi, Osman A.’yı düştüğü bölgeden aldı. Yaralı genç, Akdeniz Ünivesitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Arkadaşının gözlerinin önünde atlamasının ardından, Merthan B. sinir krizi geçirdi.

MEKTUP BIRAKTI

3 kardeşi olan gencin, falezlerden atlamadan önce arkadaşına attığı mektupta, “Hepiniz hakkınızı helal edin. Kardeşlerime iyi bir gelecek hazırlayın” diye yazdığı öğrenildi. “Meğer son fotoğrafını çekiyormuşum” diyen Merthan B., Osman’ın kız arkadaşı ve ailesiyle sorun yaşadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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