17 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan oteldeki bir odadan silah sesleri geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği odaya girdiklerinde, A. C'nin (17) tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, A. C'nin cesedi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili oteldeki 2 şüpheliyi gözaltına alırken, cinayeti işledikten sonra kaçtığı öne sürülen bir kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı haber alarak otele gelen genç kızın yakınları, fenalaştı. A. C'nin yakınları, öldürülen genç kızdan yaklaşık 2 aydır haber alamadıklarını belirtti.

kartal

Otel odası

korkunç cinayet

genç kız

son dakika