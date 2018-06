"İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eğitimdeki en heyecan verici deneyim."

İngiliz The Times Gazetesi bu manşeti 1962’de Birleşik Dünya Kolejleri’nin (UWC) kuruluşunu duyurmak için atmıştı. Soğuk Savaş’ın doruklarının yaşandığı o günlerde amaç, değişik ülkelerden genç insanları bir araya getirip eğitim vererek, onları ortak işbirliği ve anlayış aracılığıyla birer barış elçisine çevirmeyi sağlamaktı. Aradan geçen 56 yılda Birleşik Dünya Kolejleri dünyanın 17 farklı ülkesinde tamamen o ülkenin mezunları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile faaliyet gösteriyor.

‘AMACIM TÜRK ÖĞRENCİLERE DESTEK’

UWC’nin en genç destekçilerinden biri de Londra’da yaşayan 17 yaşındaki Türk kızı Kiraz Arınç. Başarılı Türk gençlerin eğitimine katkıda bulunmak ve okullara burs sağlamak amacıyla Hyde Park Run Through’ya katıldı ve koştu. Topladığı 70 bin lirayı Türkiye’den UWC okullarında okumaya hak kazanan gençlerin eğitimine bağışladı.

2004’ten beri Londra’da yaşamasına rağmen Türkiye ile bağlarını hiç koparmayan Kiraz, City of London School for Girls 12. sınıf öğrencisi... Engelli gençlere tekerlekli sandalye temin eden Walkabout Vakfı’nda çalışırken kendi projelerini geliştirmeye karar veren Arınç, Türk öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaya başladı. UWC Türkiye komitesi üyesi Ebru Draman’la iletişime geçen Kiraz, topladığı bağışları Türk öğrencilerin burslu eğitimine katkıda bulunulması için teslim etti. “Benim gibi iyi eğitim almaya odaklanmış fakat yeterli imkânı olmayan yaşıtlarıma firsat sunabilmek için bu projeyi başlattım” diyen Arınç, “hedefim bana inanan sponsorlarımın da yardımıyla önümüzdeki yıllarda her sene iki Türk öğrencinin UWC bursuna destek olabilmek” şeklinde konuşuyor.

Bunun sürekli bir projeye dönmesini hedefleyen Kiraz Arınç, önümüzdeki aylarda daha uzun koşulara hazırlanacak. İngiltere veya Amerika’da ekonomi okumak, ardından da gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerine ihtisas yapmak isteyen Arınç, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarda çalışmayı hedefliyor: “Dünya Bankası ve IFC (International Finance Corporation) az gelişmiş ülkelerde yararlı birçok projeyi destekliyor. Ben de kendimi ticari bir kurum yerine, fark yaratabileceğim bu gibi uluslarası kurumlarda görmek istiyorum.”

159 ülkeden öğrenci

UWC özünde eğitim ve barış odaklı bir sistem geliştiren bir kurum. Ticari amacı yok ve hiçbir devlet, din veya politikanın müdahil olamayacağı bir ortamda dünyanın 159 ülkesinden öğrenci kabul ediyor. Bu öğrencilerin yüzde 60’ı tam bursla, diğer kısmı da yüksek burs yüzdeleri ile okuma imkânı elde ediyorlar. Bütün öğrenciler 200 kişilik bu mini ‘Birleşmiş Milletler’ kampüslerinde bir yandan sıkı bir akademik eğitim alırken diğer yandan da kendinden farklı olanı ötekileştirmeden, birbirlerini anlamayı ve sevmeyi öğreniyor. Dünyanın en prestijli üniversiteleri UWC’den öğrenci kapmak için sırada bekliyor. UWC, Harvard Üniversitesi tarafından ‘küresel eğitime yenilik getiren girişim’ olarak seçildi. UWC öğrencilerini, gönüllü mezun organizasyonları ve milli komiteler aracılığıyla seçiyor. Ebru Fergan’ın liderliğindeki Türkiye Komitesi, öğrenci seçim çalışmalarının yanı sıra okullardaki Türk öğrenci sayısını artırmak için bu yıl ilk defa bir burs fonu kurdu.

