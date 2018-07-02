Elazığ’da 17 yıl önce ortadan kaybolan kadının aile içi infaza kurban gittiği, cesedinin ise dereye atıldığı, dedektif gibi iz süren polisler sayesinde ortaya çıkartıldı.
İHA'nın haberine göre, 42 yaşındaki Yurdagül Kaya’dan yıllardır haber alınamayan bir arkadaşı, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, Kaya’nın ailesine ulaştı, fakat aile Kaya’dan haberdar olmadığını iddia etti. Bunun üzerine kayıp olarak dosya açan İl Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurarak soruşturma derinleştirdi. Ekipler ilk olarak aile fertlerinin ve ikamet ettikleri mahalledeki komşuların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmada, Kaya’nın boşandığı, eşinin çocuğunu alarak başka bir kadınla evlendiğini belirledi. 2001 yılında ikamet ettiği, Bursa'dan Elazığ’a geldiği, o tarihten bugüne kadar kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polisler aileye yöneldi.
TÜM İŞARETLER AİLEYİ GÖSTERDİ
Kaya’nın ailesinin hiç bir şekilde kayıp başvurusu yapmaması üzerine kadının cinayete kurban gitmiş olacağı ve aile içinde olayın gerçekleştiği üzerine duran polis, baba evine yönelik çalışmasını titizlikle sürdürdü. 2,5 aylık titiz çalışmada bazı delillere ulaşan polis, Yurdagül Kaya’nın Elazığ’da aile içinde infaz edildikten sonra cesedinin Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırlarında bir köprüden dereye atıldığını belirledi. Polis, ceset kalıntıları ve o yıllarda bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili araştırma başlattı.
AİLE GÖZALTINDA
Cinayetin aile içi infaz olduğunu öğrenen polis, baba H.K., üvey anne V.K., üvey abla Y.K. , amca H.K, yenge N.K. ve amcaoğlu O.K’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına aldı.
Emniyette ifadeleri alınan ve çelişkili ifade veren zanlılar, Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kasten öldürme, delilleri yok etme, bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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