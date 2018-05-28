Trabzon’un Çarşıbaşı İlçesi’ndeki 1700 yıllık Rum mezarları, kaçak define avcılarının hışmına uğradı. Burunbaşı Mahallesi sakinleri, tarihi mezarlıkta 1 metreyi aşan çukurlar açıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Büyük oranda tahrip edilen mezarlarda incelemede bulunan polis ekipleri, kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Burunbaşı Camii İmamı Halik Söke, özellikle Rum mezarlarının hedef alındığını söyledi. Söke, “Kazıyı gören olmadı. Çok eski mezarlıklar vardı. Bir şey bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Bazı mezarlara hiç dokunmamışlar. Sadece eski mezarlıklar kazılmış” dedi. Yörede çok fazla tarihi mezar bulunduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Nurettin Akıntürk ise “Tahminimiz, bu işi define avcıları yaptı. Bu işin ticaretini yapanlar var. Gece gelmişler, kazıp gitmişler” diye konuştu.

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