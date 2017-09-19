1.71'lik dev Medel

Beşiktaş’ın, K.Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen dusko Tosic’in yerine teknik direktör şenol Güneş ilk 11’de yeni transfer Gary Medel’e şans verdi... daha önce iki kez sonradan oyuna giren şilili oyuncu böylece Siyah-Beyazlı formayla ilk kez bir maça as kadroda başladı. 1,71’lik boyuna rağmen hava toplarında parmak ısırtacak bir performans sergileyen Medel, çıktığı 4 hava topunun 3’ünü aldı... yaptığı zamanında müdahalelerle de dikkat çeken başarılı oyuncu, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

‘YÜZDE YÜZ UYUM SAĞLADIM’

İlk duygular tabii ki çok güzel. Kendi taraftarımız önünde 3 puan kazanmak çok şey ifade ediyor. Taraftarın futbolcularla beraber olması, saha içerisinde beraber mücadele etmesi çok önemli... Saha içinde zor anlar yaşıyoruz. Böyle daha güçlüyüz. şu anda yüzde yüz uyum sağlamış durumdayım. 11 oynayıp oynamamam hocanın elinde. 23-24 kişi varız. Bundan sonra hak eden oynayacak. diğerleri hazır bekleyecek her an oyuna girecekmiş gibi.”

FOTO: UĞRAŞ ÖZYURT | HABERTÜRK SPOR