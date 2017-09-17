17 Eylül 2017 Pazar, 23:32:42 | Güncelleme: 23:48:45
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 18-24 Eylül haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı, aşk hayatınızda sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. Yine yaratıcılığa dayalı işlerinizde de esnekliğiniz tam olacak. İletişime girdiğiniz insanlar size bir çok konuda şans getirebilirler.
2
2|36
Çarşamba günü oluşan Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. Kafanızı karıştıran durumlar karşınıza gelebilir, iş hayatınızda birden fazla seçeneğinizin olması kararsızlıklarınızı tetikleyebilir.
3
3|36
Karşınıza gelen seçenekleri doğru ve net bir şekilde ele almalı, kaderin sizin için öreceği gizli ve aldatıcı durumları pas geçmelisiniz. Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlayacaksınız. Şartlar ve koşullar çoğunlukla karşı tarafın elinde olabilir.
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4
4|36
Eşinizin veya sevgilinizin hayatının detayları daha fazla ön planda olacak. Yine bu Cuma önemli iş konuşmaları ve görüşmeleri kafanızdaki şüpheleri yok edebilir. Güçlü insanlardan destekleriniz fazla olabilir. Pazar günü atacağınız yeni adımlarda yanıltıcı etkiler altında olabilirsiniz . En iyisi siz, önemli işlere hemen başlamayın. Biraz kendinize odaklanın ve sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.
5
5|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı, aile hayatınızda değişimleri kolay karşılayacaksınız. Her zamankinden daha hızlı, beklenmedik ve farklı bir gün olabilir. Parasal bir alışverişiniz olacaksa kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çarşamba günü aşk evinizde bir yeniay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız veya çocuğunuzla ilgili önemli kararları ve başlangıçları bu yeniay zamanı yapabilirsiniz ama bu yeniay da söylenilenlerle yapılanlar birbirini tutmayabilir, aldanmalara ve aldatılmalara açık bir dönem olacak.
6
6|36
Sanatsal işlerinizde yaratıcılığınız artarken, kendinizi beklemediğiniz bir aşkın içinde de bulabilirsiniz. Yanıltıcı durumlara karşı uyanık olun.Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Bu 1 ay boyunca kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Sorumluluklarınız artıyor, daha fazla çalışacak, başkaları için uğraşacak, daha fazla iş yükünü omuzlarınızda taşımaya başlayacaksınız.
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7
7|36
Yine Cuma günü üretken olacağınız işlerde, sanat alanlarınızda mantıkla ve çözümle yola koyulacaksınız. Önemli insanlar işiniz ve aşk hayatınızda size destek vermeye hazırlar. Kreatif işlerinizde şansınızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Pazar günü etrafınızdakilerin yapacağı yorumlar, aşk hayatınızda ya da eğlenceye dayalı işlerinizde sizi yanlış yönlendirebilir. Aşk hayatınızda sosyal çevrenizdeki insanların yanıltıcı etkilerine yatkınsınız. Şu sıralar, onlara fazla kulak asmadan kendi yolunuzda ilerlemeye ihtiyacınız olabilir.
8
8|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı, sosyal çevrenizle gireceğiniz güzel ilişkiler sayesinde planladığınızdan daha farklı ve değişik bir gün geçirmeniz mümkün görünüyor. Birarada olacağınız insanlarla keyfinizi arttırabilir, planlar yapabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra evinizde vakit geçirmek, suları dindirmek, sıkıntıları gidermek ve dekorasyon, evin yenilenmesi gibi işlere kalkışmak önem kazanıyor. Ev ve aile alanlarınızda bir yeniay yaşayacaksınız ama yine de dağıtıcı, aldatıcı, kararsız etkilerle yeniliklerinizi yaparken bazı sıkıntılar karşınıza gelebilir.
9
9|36
Yeniliklere kalkışırken kararsızlığınızı geride bırakın. Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi, aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstermeye başlayacaksınız. Hayatı keyifli yönleriyle algılayabilir, aktiviteler, sportif faaliyetlerde ölçülü bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz.
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10
10|36
Yine Cuma günü evinize yönelik harcamalarınız sizi mutlu edebilir.. Aileniz için yapılacak ortaklaşa para konularında etkili bir gün olabilir, belki de eşiniz veya sevdiğiniz insan size bu konuda yol gösterebilir. Pazar günü, göz önünde olacağınız yerlerde yanılgılar meydana gelebilir. İş alanlarınızdaki belirsizlikler, aile hayatınızda yanıltıcı davranmanıza neden olabilir. Enerjinizin düzgün çalışmama ihtimaline karşı dikkatli olun.
11
11|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda beklenmedik olaylarla parasal konularda şanslı etkilere sahip olacaksınız. Farklı ve sıradışı ilişkiler ve olaylar, beklediğinizden daha fazla para kazanmanıza veya parasal bağlantılar içine girmenize neden olabilir. Çarşamba günü oluşan Yeniay, yeni girişimleriniz konusunda sizi hareketlendirebilir. Bu dönemde etrafınızda olup biten herşeyden fazlasıyla etkilenebilirsiniz.
12
12|36
Satış, reklam, pazarlama, network, ulaşım, öğrenim alanlarınızda önemli adımlarınız devrede olabilir ama netliğinizden emin olmalısınız. Aldatıcı durum ve koşulları göz ardı etmeyin. Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Kimliğinizi, evinizde ve ailenizle ilgili olaylarda göstermeye başlıyorsunuz. Evinizle ilgili konular, ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Eviniz ve aileniz hayatınızın merkezine yerleşebilir.
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13
13|36
Yine bu Cuma günü akraba veya kardeşlerinizle ya da çevrenizde size yakın olan insanlarla planlar yapabilirsiniz. Yine de ortaklaşa yapılacak birçok işte şans ve fırsatlarınız olabilir, güçlü iletişim herşeyin anahtarı olacak. Pazar günü daha az tanıdığınız insanlar, fikirleriyle sizi yanıltabilirler. Kafanız bulanabilir ve bazı çelişkili düşünceler sizi yorabilir. Bu Pazar ve gelecek olan haftabaşında sizin için önemli olan kararları almaktan kaçının.
14
14|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı, seyahatteyseniz, oldukça şanslı, sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. Diğer alanlarda da bu etkiyi üzerinizde hissedebilirsiniz. Kendinize baktığınız ve güzelleşmeye çalıştığınız bir gün olabilir. Çarşamba günü oluşan Yeniay, parasal konularda atılacak yeni adımlar için sizi harekete geçirebilir ama yanıltıcı etkilerle dolu olan bu ayda parasal konularda dikkatli olmalısınız. Bazı koşulların net olmaması sizi zorlayabilir. Yine de Venüs’ün bu alanlarınıza kaymasıyla birlikte kuracağınız ilişkilerden yardım alabilirsiniz.
15
15|36
Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi, yakın çevre, akraba, kardeşler ve komşular alanında göstereceksiniz. Yine satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor. Yine bu Cuma maddi konularda veya paraya dayalı işlerinizde konuşmalar gündemde olacak.
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16
16|36
İş hayatınızdaki etkili insanlar parasal konularda size gereken desteği sağlayacaklar. Etkili iletişiminizi para ve iş alanlarınızda devreye sokmalısınız. Bu Pazar maddi konularda yanılmaya ve kandırılmalara açıksınız. Bu yüzden, alışveriş yaparken dikkatli olun ve sevdiğiniz insanla parasal planlamalar yaparken gözünüzü dört açın.
17
17|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı, gizemli konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekebilir. Başkalarına değişik şekillerde yardım edeceğiniz, sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekiyor. Hiçbirşey yapmasanız bile iş alanınızda güzel haberleriniz olacak.
Çarşamba gününden sonra gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda, özel hayatınızda yaşadığınız birtakım sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmasını başaracaksınız sevgili Başaklar. Önemli bir yeniay içindesiniz. İlişkinizdeki yaşadığınız sorunlar size yeni kararlar aldırabilir. Bu Çarşamba devreye giren Yeniayda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız ama özel hayatınızdaki aldatıcı veya yanıltıcı durumlar kafanızı karıştırabilir.
18
18|36
Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten sonra 1 ay boyunca kimliğinizi, maddi konularda ve sahip olduğunuz değerler alanında ortaya koymaya başlayacaksınız. Para konuları alım, satım sizin için önemli olacak. Para kazanma isteğiniz, birşeylere sahip olma arzunuz artabilir. Bu Cuma aşk hayatınızda sevdiğiniz insan sizi fikirleriniz konusunda destek olabilir. Kreatif işlerinizde güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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19
19|36
Pazar günü özel hayatınızda aldatıcı ve yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Partneriniz, kişisel kararlarınızda, zihninizi bulandırabilir. Yine bu haftasonu kendinize olan güveniniz, her zamankinden daha düşük olabilir.
20
20|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı, sosyal ortamlarda ve kalabalık alanlarda oldukça değişken, sıradışı ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Özel hayatınızdaki değişimleri çevrenize iyi bir şekilde aktaracaksınız. Çarşamba günü oluşan Yeniay sizin kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Yani önemli adımlarınız için desteklenmeyeceksiniz. Bu yüzden diğer burçların aksine önemli girişimlerden bu dönemde kaçınmalı, geri plandan yürüteceğiniz işlerinizin üzerine eğilmelisiniz. Kendinizi geri çekeceğiniz, hayatı sorgulayacağınız bu dönem, yavaşlamak size iyi gelebilir.
21
21|36
Çarşamba günü, güneş terazi burcuna geçiyor. Düşük hissettiğiniz enerjinizde yükselme görecek, fiziki olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir süreç ama hala tam anlamıyla rüzgarı arkanıza almış değilsiniz. Cuma günü bazı fikirleriniz ailevi konularda işinize yarayabilir. Ailenizden güçlü bir insandan yardım istemekten ve almaktan çekinmeyin.
Bu Pazar, sağlığınıza dikkat edin. Enerjiniz düşük çalışabilir ve bu yüzden kolay hastalanabilirsiniz. Ani ateşlenmeler, planlarınızı bozabilir. Enfeksiyonel hastalıklara karşı zayıf bir gündesiniz.
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22
22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda oldukça farklı ve sıradışı bir gün geçirebilirsiniz. Göz önünde yaşayacağınız ilişkileriniz, iş alanlarınızda size yeni kapılar açabilir. Diğer insanlardan alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek. Çarşamba günü gerçekleşen Yeniay, sosyal ortamlarınızı hareketlendirecek. Gruplarla yapılacak olan işler, organizasyonlar hızlanabilir. Bu alanlarda önemli adımlar atabilirsiniz ama beklentiniz çok büyük olmamalı sevgili Akrepler. Bazı işlerinizde yanıltıcı etkilerle hareket edecek, özel hayatınızdaki insandan kolay etkileneceksiniz.
23
23|36
Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Güneş,1 ay boyunca kadersel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz, sağlığınıza dikkat etmeli, arkanızdan dönen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız.
24
24|36
Yine bu Cuma günü yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız güçlü insanlar sosyal ortamlarda sizi istediğiniz gibi destekleyecekler. Güçlü iletişimle istediğiniz şartlara sahip olabilirsiniz. Bu Pazar, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve enerjinizde kolay yönlendirilmelere açık olacaksınız. Kafanızı net tutun ve planlarınızda karışıklıklar olabileceği ihtimalini aklınızda bulundurun.
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25
25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı, yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde esnekliğiniz ve yeni şeyler tatma arzunuz size kazandırabilir. Sevdiğiniz insanla yapacağınız değişik ve farklı planlar gününüze neşe katacak. Çarşamba günü itibarıyla kariyerinizde ve işlerinizde önemli adımlar atabileceksiniz. Bu alanda oluşan Yeniayla beraber karşınıza fırsatlar gelebilir. Bu fırsatlarda amacınızı unutmayın, bazı olaylara gereğinden fazla anlam yüklememeye çalışın. Yanılgılara açık olabilirsiniz.
26
26|36
Cuma günü, güneş terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten sonra, 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınız alanında göstereceksiniz. Bu ay sosyal çevrenizden faydalanabilirsiniz.
27
27|36
Kalabalık ortamlar, grupsal işler size daha fazla kazandırabilir. Yine Cuma günü iş alanlarınızda parasal konularınızı rahat halledebileceksiniz. Parasal konularda önemli görüşme fırsatlarınız sizi mutlu edebilir. İşinizle ilgili gereken parasal desteği rahat bulacaksınız. Bu Pazar, aile hayatınızda belirsizlikler meydana gelebilir; ya da aile büyüklerinizin düşünceleri sizi yanıltabilir. Herkesin söylediklerine hemen inanmayın ve iş alanlarında kendi bildiğiniz yoldan sapmayın.
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28
28|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı, aile hayatınızda oldukça farklı ve sıradışı bir gün yaşayabilirsiniz. Parasal konularda esnek olacaksınız. Heyecanınız yüksek olabilir. İş alanlarınızda duygularınızı saklamaktan kaçının. Çarşamba günü oluşan yeniay, yabancılarla yapılacak olan işler, seyahat, eğitim, medya, ticaret ve hukuk alanlarınızda yeni girişimleri karşınız getirirken, düşüncelerinizdeki net olmayan durumlar, karmaşık etkiler sizi yanıltabilir. Bu dönemde dikkatli adımlar atmalısınız.
29
29|36
Cuma günü, güneş terazi burcuna geçiyor. Bu, 1 ay boyunca kimliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Daha fazla sorumluluk alabilir, kendinizi işiniz alanında göstermek isteyebilirsiniz. Mücadele ve ön plana çıkma isteği işinize yansıyabilir.
30
30|36
Siz hayata karşı güçlü durdukça, fikirlerinizi hayata geçirmek daha kolay olacak. Daha az tanıdığınız ve ticaret yaptığınız insanlardan alacağınız destekler Cuma günü fazla olabilir. Düşünceleriniz, bu Pazar biraz bulanık ve dağınık olmaya yatkın olabilir. Yakın çevrenizdekiler sizi yanıtabilirler. Net olmayan koşullar sizi zorlayacak. Gerçekçilikten uzaklaşmayın.
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31
31|36
Kova Burcu:
Bu haftabaşı, yakın çevrenizle yapacağınız ortaklı planlarınızda oldukça sıradışı ve farklı etkileriniz olacak. Yine sevdiğiniz insanla kısa vadeli değişik ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. İletişiminiz hızlı akabilir. Çarşamba günü oluşan Yeniay, ortak parasal alanlarınızda önemli kararları ve detayları karşınıza getirebilir.
32
32|36
Yeniay da önemli kararlar almak isteyebilirsiniz ama maalesef gözden kaçıracağınız detaylar ileride sıkıntı yaratabilir sevgili Kovalar. Maddi konularda net olun, gözünüzü dört açın, banka işlemleri, alışveriş, ödemeler konusunda gerçekçiliği elden bırakmayın.
33
33|36
Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Bu,1 ay boyunca kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Eğer bu işlerden biriyle uğraşıyorsanız, şartlar sizin lehinizde olacak. Hayatı tartacağınız bir dönem içindesiniz. Bu Cuma ortaklaşa para alanlarınızda önemli gelişmeler ve konuşmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönem mücadelelerinizi iş alanlarınıza kaydırın.
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34
34|36
Bazı fikirleriniz size yol gösterebilir. Beklenmedik yerlerden alacağınız destekler sizi mutlu edebilir. Bu Pazar, parasal konularda yanıltıcı etkiler altındasınız. Yüksek bütçeli alışverişlere kalkışmamalı ve borç alıp vermemeye özen göstermelisiniz. Mantığınızdan daha çok sezgilerinizi devreye sokmaya çalışın.
35
35|36
Balık Burcu:
Bu haftabşı, iş alanlarınızda parasal konularda oldukça esnek ve farklı bir gün sizleri bekliyor. İş ilişkileriniz, parasal olarak size güzel getirilerin kapısını açabilir. Aile hayatınızda da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu Çarşamba günü oluşan Yeniay ilişki adımlarınızı ve kararlarınızı hızlandırabilir. Bu kararları alırken kafanızın netliğinden emin olun. Aynı durum ortaklaşa işleriniz veya taşınma kararlarınız için de geçerli.Yanıltıcı ve aldatıcı etkiler altında olabilir, düşündüğünüz karşılığı karşı taraftan bulamayabilir veya siz karşı tarafa öyle davranabilirsiniz.
36
36|36
Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten sonra 1 ay boyunca kimliğinizi, ortaklaşa para alanlarınıza kaydırabilir, banka, kredi, borç, vergi, stopaj, prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacak, gizemli ve ruhani konulara ilgi duyacaksınız. Cuma günü gün içinde, keyif için harcamalarınız fazla olabilir. Güçlü arkadaşlarınız önemli ortaklaşa işlerinizde size istediğiniz desteği verecek. Pazar günü, özel hayatınızda yanıltıcı etkiler altında olacaksınız. Sevdiğiniz insanı, yapacaklarınız konusunda kandırmamanız çok önemli. İlişkinize ve ilişkide olduğunuz kişiye hak ettiği özeni bu dönem gösterin.
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