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18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları

17 Eylül 2017 Pazar, 23:32:42

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 18-24 Eylül haftası burç yorumunuz...

  • 1 18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu:

     

    Bu haftabaşı, aşk hayatınızda sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. Yine yaratıcılığa dayalı işlerinizde de esnekliğiniz tam olacak. İletişime girdiğiniz insanlar size bir çok konuda şans getirebilirler.

  • 2 18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Çarşamba günü oluşan Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. Kafanızı karıştıran durumlar karşınıza gelebilir, iş hayatınızda birden fazla seçeneğinizin olması kararsızlıklarınızı tetikleyebilir.

  • 3 18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Karşınıza gelen seçenekleri doğru ve net bir şekilde ele almalı, kaderin sizin için öreceği gizli ve aldatıcı durumları pas geçmelisiniz. Cuma günü güneş terazi burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlayacaksınız. Şartlar ve koşullar çoğunlukla karşı tarafın elinde olabilir.

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  • 4 18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Eşinizin veya sevgilinizin hayatının detayları daha fazla ön planda olacak. Yine bu Cuma önemli iş konuşmaları ve görüşmeleri kafanızdaki şüpheleri yok edebilir. Güçlü insanlardan destekleriniz fazla olabilir. Pazar günü atacağınız yeni adımlarda yanıltıcı etkiler altında olabilirsiniz . En iyisi siz, önemli işlere hemen başlamayın. Biraz kendinize odaklanın ve sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

  • 5 18-24 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Boğa Burcu:

     

    Bu haftabaşı, aile hayatınızda değişimleri kolay karşılayacaksınız. Her zamankinden daha hızlı, beklenmedik ve farklı bir gün olabilir. Parasal bir alışverişiniz olacaksa kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çarşamba günü aşk evinizde bir yeniay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız veya çocuğunuzla ilgili önemli kararları ve başlangıçları bu yeniay zamanı yapabilirsiniz ama bu yeniay da söylenilenlerle yapılanlar birbirini tutmayabilir, aldanmalara ve aldatılmalara açık bir dönem olacak.

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