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Başak Burcu:

Bu haftabaşı, gizemli konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekebilir. Başkalarına değişik şekillerde yardım edeceğiniz, sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekiyor. Hiçbirşey yapmasanız bile iş alanınızda güzel haberleriniz olacak.

Çarşamba gününden sonra gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda, özel hayatınızda yaşadığınız birtakım sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmasını başaracaksınız sevgili Başaklar. Önemli bir yeniay içindesiniz. İlişkinizdeki yaşadığınız sorunlar size yeni kararlar aldırabilir. Bu Çarşamba devreye giren Yeniayda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız ama özel hayatınızdaki aldatıcı veya yanıltıcı durumlar kafanızı karıştırabilir.