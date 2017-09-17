Haftaya Ay Başak burcundayken, yapılması gereken işlerimizin üzerine eğilerek başlıyoruz. Bu haftabaşı Venüs- Uranüs olumlu açısıyla ilişkilerimizde heyecan ve farklılık hoşumuza gidebilir. Zorlandığımız noktalarda durumları toparlamasını iyi bilecek, esnek yapımızla ilişkilerimize değer katacağız. Yine paraya dayalı işlerimizde farklı ve heyecan veren seçenekler önümüze gelebilir.

Çarşamba günü yanılgılara dikkat edelim. Sabah saatlerinde oluşan yeniayla birlikte hayatımız yenileniyor. Başak burcunda oluşan yeniay, iş, hizmet ve sağlık alanlarımızdaki konu ve olayları hızlandırabilir. Bu alanlarda önemli kararlar almak isteyebiliriz yalnız devrede olan Merkür- Neptün karşıt açısıyla aldanmalara, aldatılmalara açık olacağız.

Bu yüzden de önemli görüşme ve konuşmalardan kaçınalım, yapmak zorunda kalırsak şartların gerçekçiliğinden iyice emin olmaya çalışalım. Kafamız karmaşık olabilir, düşüncelerimiz net olmayacağından, detay isteyen işlerde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Bir yandan da bize verilen sözlerin tutulmaması veya bizim verdiğimiz sözleri tutmamamız sıkıntıları tetikleyecek. Yine aynı gün Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkilerimizde 3 hafta boyunca eleştirel, mantıklı ve biraz da pratik davranabiliriz. İçimizdekileri, duygularımızı aktarmak ve karşı tarafa göstermek kolay olmayabilir. Bu dönem de eleştirmek ve kılı kırk yarmaya karşı dikkatli olmalıyız.

Cuma günü Güneş terazi burcuna geçiyor. Kimliğimizde dengeli, sosyal, kararsız yönlerimiz öne çıkmaya başlayacak. Teraziler sağlıkla ilgili konularda rahatlamaya başlayacaklar, kendilerine karşı güven tazeleyecekleri, karşılaşacakları sıkıntılara karşı daha rahat hareket edecekleri bir dönem olacak. Yine diğer hava grupları olan Kova ve İkizler burcu için kendi kimliklerini öne çıkaracakları bir dönem.

Haftasonu enerjimizi iyi kullanmaya çalışalım. Pazar günü oluşan mars- neptün açısıyla, enerjimiz düşük çalışabilir. Harekete geçiren mars enerjisinin, hayalperest ve karmaşa gezegeni neptünle teması, hileli adımları, yanıltıcı etkileri hayatımıza taşıyabilir. Önümüzü ve koşulları net olarak göremediğimiz için, sonuçlarıyla karşılaştığımızda büyük hayalkırıklıkları yaşamak istemiyorsak, dikkatli adımlar atmalı, önemli kararlardan kaçınmalıyız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova