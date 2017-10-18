Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ ile bağlantılı olan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte 18 Ekim 2017 Çarşamba günü FETÖ operasyonları...
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ESKİ TBMM MİLLİ SARAYLARI KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜR HAKKINDA 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
KAYSERİ VE ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve öğretmenlerin de bulunduğu, örgütle bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan Y.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılar Y.B, D.Ş, M.A.Ö, S.Ç, H.K, Ö.Ş, H.İ.T. ve B.G. tutuklandı.
Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 Ekim'de 17 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si dün tutuklanmıştı. (AA)
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