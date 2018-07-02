Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle birlikte dedesiyle bayramlaşmak için gittiği Bezirhane Köyü'nde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 18 gündür aranıyordu. Tüm Türkiye Leyla'dan gelecek umutlu habere kilitlenmiş, Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı'da kaybolan Leyla bulundu mu? Leyla Aydemir'e ne oldu? sorularını sorarken acı haber 18. günde geldi. Arama çalışmaları sonununda minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

BAYRAM ZİYARETİNDE KAYBOLDU

Leyla Aydemir ve ailesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesiyle bayramlaşmak için Ağrı'ya bağlı Bezirhane Köyü'ne gitmiş, evin önünde amcasıyla oynayan 4 yaşındaki Leyla kaybolmuştu. Kayıp Leyla için arama çalışmalarında 15 gün geride kalırken; henüz bir gelişme yaşanmadı. Her yer didik didik aranırken ekipler, Leyla'nın bir an önce bulunması için yoğun çaba harcıyor. Son olarak dün köydeki tüm kuyuları vidanjörle boşalttı.

Kayıp Leyla'yı arama çalışmalarını 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve UMKE ekipleri yürütüyor. Köyde aranmayan yer kalmadı. Hatta aranılan yerlerin üstünden defalarca geçildi.

Arama çalışmaları kapsamında ekipler ikiye ayrıldı. Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları ve foseptik çukurları Ağrı Belediyesi'ne ait vidanjörle boşalttı. Boşaltılan kuyular kürek ve dirgenlerle arandı. Kayıp Leyla'yı arama çalışmalarında kadavra arama köpekleri de kullanıyor. Metruk evler ve sazlıklar, köpek desteğiyle aranıyor. Köyde ve çevresinde de yumuşak zemin araması yapılıyor.

Habertürk Gazetesi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre, valilik kriz masası tarafından jandarma ve emniyetten oluşturulan bir ekip ise Leyla'nın kaçırılma ihtimaline karşı araştırmaısnı sürdürüyor. Ekipler, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için bu yöndeki çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. AFAD Müdürü Necati Oruk, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Karış karış aradık, belki 10 kez aynı yerleri taradık ama maalesef bulamadık. Sonuçta 20 hanelik bir köy. Belki gözümüzden kaçan bir şey olmuştur diye defalarca titizlikle yine arıyoruz. Ekiplerimiz geceleri de kalıyor. Belki gece Leyla'yı getirip bırakırlar diye nöbet tutuyoruz ama yok. Kaçırılma şüphesi daha ağır basıyor."

Ekipler aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Ancak köyde Leyla'ya dair bir iz yok. Ekipler her ihtimali değerlendirip, her ihbarı titizlikle değerlendiriyor.

MEZARLIKTA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA'nın haberine göre, dün köyde tüm kuyuları vidanjörle boşaltan ekipler, bugün de Leyla'yı mezarlıkta aradı. Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Kızılay ekipleri tarafından mezarlıkta arama çalışması başlatıldı. Koordineli bir şekilde mezarlığı arayan ekipler, toprağın yumuşak olduğu bir alanda kazı yaptı; ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Mezarlıkta geniş kapsamlı çalışma yürüten ekipler mezar kenarlarına ve otların arasına baktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonuç alamayan ekipler dün baktıkları kuyulara tedbiren bir kez daha baktı. Minik Leyla'nın bulunması için AFAD ekipleri ve Kızılay’ın yanı sıra, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi dere kenarı, çalılık alanlar ve metruk evlerde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Köyü adeta çembere alan ve bakılmadık yer bırakmayan ekipler birçok yere tekrar tekrar bakıyor. Kayıp Leyla'ya dair herhangi bir ize rastlanmadı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekipte bugün çalşmalara katıldı.

"BENİM KIZIM KESİNLİKLE YAŞIYOR"

4 yaşındaki kayıp Leyla'nın babası Nihat Aydemir, Leyla için arama yapan ekipler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kendilerini arayıp destek olan herkese teşekkür etti. Çalışmaların ilk günden bu yana ara verilmeden devam ettiğini dile getiren Aydemir, "Çalışmalar devam ediyor. Şüphelenilen yerlerde kazı yapılıyor. Az önce şüphe üzerine mezarlıkta da kazı yapıldı, bir şey bulunamadı. Türkiye Leyla'yı arıyor. O vatandaşa da sesleniyorum. Allah rızası için kızımı bıraksın. Köyde çalışmalar devam ediyor. Kuyular da boşaltıldı. Şu anda bir ipucu bulamadık. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Benim çocuğuma bir şey olsaydı çoktan ortaya çıkmıştı. Burada iğne kayıp olsa bulunurdu. Yok burada. Umudumuz var, çocuğumuz yaşıyor. Benim kızım kesinlikle yaşıyor. Umudum var, herkes de bize dua ediyor. İnsanlar beni arayıp 'Senin kızın yaşıyor' diyorlar. Ben de o insanlara ve Allah'a inanarak kızımın yaşadığına inanıyorum. Kızımı götüren adama sesleniyorum. Eğer biraz merhamet biraz varsa kızımı bir yere bırak" ifadelerini kullandı.