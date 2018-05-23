Aksaray’da yaşayan ev hanımı, 39 yaşındaki Meryem Şimşek ile 41 yaşındaki demir ustası Şenol Şimşek, 17 yıl önce evlendi.

Evliliklerinin ilk yılında hamile kalan Meryem Şimşek, 3 aylık hamileyken düşük yaptı. İlk bebeğini düşürmenin acısını yaşayan Şimşek, belirli periyotlarda 17 defa daha hamile kaldı, ancak düşük ve ölü doğum nedeniyle bebek sahibi olamadı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; anne olma umudunu hiç kaybetmeyen Şimşek, düşük tedavisinde aldığı ilaçlar nedeniyle bir ara 160 kilo ağırlığa kadar çıktı. Özel bir hastanede düzenli tedavi gören Şimşek, önce sıkı bir diyetle 6 ayda 30 kilo verdi ve 130 kiloya düştü. 6 aylık diyet programının ardından 19’uncu defa hamile kalan Şimşek, 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bebeğinin ismini Muhammet Güray koyan Şimşek, yaşadıklarını "Sözün bittiği yer" olarak tanımladı.

YAŞADIKLARIMIZ RÜYA GİBİ

Gebelik tedavisini yürüten Op. Dr. Güray Ünlü sayesinde anne olduğunu anlatan Şimşek, bu nedenle bebeğine "Güray" ismini verdiğini ifade etti.

Anneliğin tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Şimşek, yeni doğan bebeğinin yüzüne baktığında kaybettiği bebeklerini gördüğünü söyledi.

Hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirten Şimşek, "Yaşadıklarımız adeta bir rüya gibi. Bu rüyadan bir gün uyanacağım diye çok korkuyorum. Bebeğimi kucağıma alacağım günü yıllardır bekliyordum. Onu kucağıma ilk aldığımda hüngür hüngür ağladım" dedi.

AĞRISIZ BİR DOĞUM MÜMKÜN MÜ?

Kaybettiği bebeklerden 3’ünün ikiz olduğunu belirten Şimşek, "Düşük ve ölü doğum nedeniyle kaybettiğim bebeklerimden 5’inin kız, 9’unun erkek olduğunu öğrendik. 7’sinin cinsiyetini bile öğrenemedik" diye konuştu.

Bir ara anne olmak için umudunu kaybettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Doktorlar neden düşük yaptığımı ve neden erken doğum nedeniyle bebeklerimin öldüğünü bana açıklayamıyorlardı. Ama sürekli bebeklerimi kaybetmek beni yıkıyordu. İnsanlar evlat acısını bir defa yaşarken ben nefesini bile hissedemediğim 21 evladın acısını yaşadım. Umudumun tükendiğini hissettiğim anlarda eşim beni sürekli motive etti ve bir gün bebek sahibi olacağımıza inandırdı. Eşimin bu desteği olmasaydı anne olma isteğinden yıllar önce vazgeçebilirdim."

İçindeki anne olma isteğinin hiç bitmediğini ve bu sayede sonunda hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Şimşek, "Bana herkes 'İkinci defa anne olmak ister misin' diye soruyor. Ben de 'Kız çocuk dünyaya getirmek istiyorum' yanıtını veriyorum" dedi.

"ÇEVREDEN SÜREKLİ BASKI GELİYORDU"

Baba Şenol Şimşek ise hastaneden çıkınca ilk işinin kurban kesmek olacağını söyledi. Eşinin düşük yaptığı süreçte sürekli çevreden "Bebeğiniz ne zaman doğacak, artık bebek sahibi olun" şeklinde baskılar ve telkinler geldiğini söyleyen Şenol Şimşek, "Ben eşimi çok seviyorum. Bebeğimiz olmasa da ona her zaman destek olacaktım. Yaşadığımız zorlu günler geride kaldı. Şimdi hayallerimize kavuştuk ve çok mutluyuz" dedi.

Baba Şimşek, en büyük amacının oğluna iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

DOĞUM NASIL KONFORLU HALE GELİR?

"MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞTIM"

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünlü, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade etti.

Meryem Şimşek’in obezite, şeker sorunu ve kanında pıhtılaşma problemi bulunduğunu, bu nedenle doğum sürecinin riskli geçtiğini ifade eden Ünlü, çeşitli ilaç ve cerrahi müdahalelerle hamileliğin 38’inci haftasında doğumun gerçekleştiğini kaydetti.

Bu tip vakaların çok sık rastlanmadığını anlatan Ünlü, "Meslek hayatımda böyle bir vakayla ilk defa karşılaştım. Doğumun gerçekleşmesi için her şeyden önce pes etmeyen karakterde bir anne adayı olması gerekiyordu. Annenin inancı bizim de tıbbi desteğimiz ile ’Muhammet Güray’ bebek dünyaya geldi" dedi.