18 köpeği ile başı derde girdi

Muğla’nın Milas ilçesinde, evinde 18 köpeği ile yaşayan bir zihinsel engelli kızı olan Selma Koldaş (56), komşuları ve ev sahibinin tepkisini çekti. Komşuları, köpeklerin havlamasından geceleri uyuyamadıklarını ve köpek pislikleri nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldiklerini belirtirken, ev sahibi Ercan Altay ise hayvansever olduğunu belirtse de “Selma Hanım, evi tutarken sadece 2 köpeği olduğunu söylemişti. Şikayetlerden artık bıktım. Kendisinden evimi boşaltmasını istedim” dedi.

YARDIM BEKLİYOR

HT Egeli'de yer alan habere göre, mağdur olduğunu ileri süren hayvansever Selma Koldaş, köpeklerinin bugüne kadar kimseye zararı olmadığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gitmiştim. Ben evde yokken, evim taşlanmış, pompalı tüfekle ateş edilmiş. Evde zihinsel engelli kızım vardı. Yaşananlardan dolayı çok korkmuş. Engelli kızımla ve köpeklerle nereye gidebilirim ki? Yetkililerden bana bahçeli müstakil ev bulabilmem için yardım etmesini istiyorum. Kira neyse öderim” dedi.

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