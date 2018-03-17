18 Mart zaferinin coşkusu Bağcılar Çanakkale Harbi Müzesi’nde yaşanacak

Bu yıl 103.’sünü kutlayacağımız 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları’nda kahramanlık destanı yazan askerlerimizi anmak, şehitlerimize olan saygımızı göstermek için ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenlenecek. Bu destansı zaferin coşkusunu yaşamak isteyenlerin İstanbul’daki durağı Bağcılar’daki Çanakkale Harbi Müzesi olacak.

Bağcılar Belediyesi’nin talebi doğrultusunda 3 boyutlu olarak hayata geçirilen ve Bağcılar Çanakkale Harbi Müzesi genç, yaşlı binlerce kişinin askerlerimizi anmak için buluştuğu yer olacak. İçerisinde Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevli Seyit Onbaşı’dan Türk ve Anzak askerlerinin siperlerin canlandırıldığı platformlara, Kültür Bakanlığı’ndan alınan ve Çanakkale Harbi’nde kullanılmış silahlardan, askerlerin kullandığı envanterlere kadar birçok gerçek olayın sergilendiği Çanakkale Harbi Müzesi’nde ziyaretçiler Çanakkale Zaferi’ni en gerçekçi haliyle yaşayacak.

Bağcılar Çanakkale Harbi Müzesi’nin yapımını üstlenen firmanın kurucu ortağı Toygar Yedigöz, “Sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de en büyük destanlarından olan Çanakkale Zaferi’ni gururla kutluyor, şehitlerimize bir kez daha rahmet, ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Bu anlamlı ve özel günde Çanakkale’ye gidemeyenler tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ mesajı veren, her yaştan insanın ülkenin çeşitli köşelerinden gelerek Türk halkı için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı anmak üzere Bağcılar’daki 3 boyutlu Çanakkale Harbi Müzesi’ne gelmesini bekliyoruz. Müzemizde vatan savunması için verilen eşi benzeri olmayan mücadele esnasında kullanılan Kültür Bakanlığı tarafından tarafımıza tahsis edilen tüfek, tabanca, kama, kılıç, envanterler, saatler gibi birçok eser ziyaretçilerle buluşacak” dedi.

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