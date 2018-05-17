yarın okullar tatil mi

19 Mayıs'a kısa bir süre kala Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bekleyiş başladı. Diğer yandan tatil planı yapanlar 18 Mayıs tatil olacak mı? sorusunu merak ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

18 MAYIS TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için tatil planı yapanlar 18 Mayıs tatil olur mu? sorusuna kilitlendi. 18 Mayıs için henüz resmi bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs haftasonuna denk geldiği için herhangi bir değişiklik olmayacak.

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