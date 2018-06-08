Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. Öğrenciler, yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre öğretmenler ise mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek. Öğretmenler arife günü ve seçimler yüzünden haziran ayının son haftası idari izinli sayılacağı için seminer programı 9 Haziran Cumartesi başlayacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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