Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti.
79 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'den parlamentoya girmeye hak kazandı. Böylece Baykal, 27. Dönem'de TBMM'nin en yaşlı vekili oldu.
Hükümetin seçilme yaşını 25 yaşından 18'e düşürmesiyle AK Parti, CHP ve MHP Milletvekili listesine 18 yaşında üç aday eklemişti. AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram 11'inci sıradan; CHP Antalya Milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül 16'ncı sıradan; MHP Kayseri Milletvekili adayı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk ise 10'uncu sıradan aday olmuştu.
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AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Elif Nur Bayram, CHP Antalya Milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül ve MHP Kayseri Milletvekili adayı Veli Oğuzhan Öztürk, parlamentoya girmeye hak kazansaydı TBMM'nin en genç Milletvekilleri olacaklardı.
Resmi olmayan kayıtlara göre; CHP Antalya'dan 5 Milletvekili; AK Parti Kocaeli'den 7 Milletvekili; MHP ise Kayseri'den 2 Milletvekili çıkarıyor. Bu durumda 11'inci sıradan aday Elif Nur Bayram, 16'ncı sıradan aday İsmail Hakkı Gül ve 10'uncu sıradan aday Veli Oğuzhan Öztürk parlamentoya giremiyor.
"İLK OYUMU MİLLETVEKİLİ OLARAK KULLANMAK BÜYÜK ŞEREF"
CHP'nin en genç vekil adayı olan Gül, "İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullanmak büyük şeref" demişti.
Gül, "Birçok genç gibi benim de ilk oyumdu. İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullandım. Çok önemli bir dönüm noktasındayız şu anda. Yarın inşallah hepimizin huzurlu ve mutlu uyanacağı bir gün olacak. Benim için de ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy kullanmak ayrıca bir onur, milletvekili adayı olarak kullanmak ayrıca bir şeref oldu" diye konuşmuştu.
"TEMENNİMİZ GÜVEN VE İSTİKRARIN DEVAMI YÖNÜNDE"
Elif Nur Bayram ise; "İlk defa oyumu kullandım. Gençlere seçme ve seçilme hakkı verildiği bu seçimin inşallah vatanımıza, milletimize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temennimiz güven ve istikrarın devamı yönünde" demişti.
AK PARTİ KOCAELİ'DEN 13 MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERMİŞTİ
AK Parti, Kocaeli'den 13 milletvekili adayı göstermişti. Buna göre sırayla adaylar şöyleydi:
Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek, Hakan Höbek, Ufuk Ekinci, Osman Tüfekçi, Elifnur Bayram, Enver Zengin, Hayrettin Deniz.
CHP ANTALYA'DAN 16 MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERMİŞTİ
CHP, Antalya'dan 16 milletvekili adayı göstermişti. Buna göre sırayla adaylar şöyleydi:
Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Figen Albuga Çalıkuşu, Sevgi Doğan, Nusret Bayar, Şengül Yeşildal, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Nazmi Gündüz, Özlem Şahin, İsmail Hakkı Gül.
MHP KAYSERİ'DEN 10 MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERMİŞTİ
MHP, Kayseri'den 10 milletvekili adayı göstermişti. Buna göre sırayla adaylar şöyleydi:
İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy, Serap Şule Kalın, Mazhar Gündoğ, Mehmet Özmen, Mehmet Göçmen, Rifat Açıkgöz, İsa Ferah, Emine Avşar, Veli Oğuzhan Öztürk.
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