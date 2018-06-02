Ailenin feryatları yürek yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan 18 yaşındaki Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu.
İHA'nın haberine göre, Manavgat Küçük Şelale mevkiinde dün 18 yaşındaki Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'dan da yardım istendi. Dün gece boyunca süren arama çalışmaları sonuç vermezken sabah saatlerinde tekrar arama çalışmaları başlatıldı. Aramalarda Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından bulunan Ramazan Çalı'nın cenazesi diğer ekiplerin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını takip eden Ramazan Çalı'nın yakınları, "Ramazan ayında bunu da mı görecektik" diye feryat ederek ırmağa suyunun gelişigüzel bırakılması nedeniyle boğulma olaylarının yaşandığını ileri sürdü.
Öte yandan, 18 Mayıs'ta ırmakta kaybolup, aramaların 13'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun’da dün toprağa verilmişti.
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