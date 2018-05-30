Üst düzey Koreli diplomat Kim Yong Chol, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump arasındaki zirveyi kurtarma umuduyla ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere ABD'ye geldi. Kim Yong Chol, ABD topraklarında 18 yıl içinde ABD'li yetkililerle temasta bulunan en yetkili isim olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Yong Chol'un ABD’ye yaptığı ziyaretin haberlerini doğrulayarak attığı tweette, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz ile ilgili harika bir takım oluşturduk. Zirve ile alakalı görüşmeler devam ediyor. Kuzey Kore Başkan Yardımcısı Kim Young Chol, şimdi New York'a doğru gidiyor. Mektubuma sağlam yanıt, teşekkür ederim!" ifadelerini paylaşmıştı.

Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da buluşacaktı, ancak Trump geçen hafta zirveden çekildiğini açıklamıştı. Daha sonra, Trump, toplantının tekrar yapılabileceğini belirtmişti.

Kim Jong Un'un en üst düzey diplomatı olan Chol, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek ve 2000'den beri ABD'ye seyahat eden en üst düzey Kuzey Kore yetkilisi olacak.

Kuzey Kore'nin eski askeri istihbarat şefi olan Kim, nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınıyor. Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

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