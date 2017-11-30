180 komando, dualarla Suriye'deki El Bab'a uğurlandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan 'Kurtlar' olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 180 komando için düzenlenen tören öncesinde askerler, protokol ve çok sayıda kişi ile birlikte tabur içerisindeki mescitte sabah namazını kıldı. Namaz çıkışında ise Niksar Belediyesi tarafından cemaate ve askerlere simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu. Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, asker yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban'ın komando yemini ettirdi. Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.
"EL BAB'A UĞURLANDILAR"
Törende konuşan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, şöyle dedi:
"Bugün burada Suriye El-Bab bölgesindeki göreve giden komandolarımızı birazdan uğurlayacağız. Halen o bölgede ne mutlu Tokat İl Jandarma Komutanlığı olarak yine bizim Turhal ilçemizde konuşlu olan Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı 6 aydır kendisine tebliğ edilen görevi büyük bir kahramanlıkla yerine getirmektedir. Bu bir nöbet değişimidir. Bugün arkadaşlarım oraya gidecekler, diğer silah arkadaşlarım geriye dönecektir."
Törende Niksar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, göreve giden askerler için yazılan mektuplarını Komando Taburu Komutanı Yarbay Haydar İrban´ya teslim etti. Törenin ardından göreve giden komandolar aileleri ile vedalaştıktan sonra dualarla Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlandı. Komandolar El-Bab'da 6 ay boyunca görev yapacak.
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