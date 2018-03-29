İzmir Selçuk’ta kaçak kazı yapanlar 3. yüzyıla ait olduğu belirlenen mermer lahdi 1 milyon 400 bin Euro’ya satmaya çalışırken yakalandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Selçuk, Arvalya mevkiine operasyon yaptı.

Operasyonda, kaçak kazı yapıldığı belirlenen ve girişleri defineciler tarafından kamufle edilerek kapatılan 2 çukur bulundu. Çukurların içinde yapılan incelemede ise 3 mezar odası bulunduğu, odaların birbirine tonozlu yapılarla bağlandığı, definecilerin lahde ulaşmak için bu yapılara zarar verdiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında MS 3’üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen Efes tipi mermer lahit, insan iskeleti, pişmiş toprak gözyaşı şişesi, pişmiş toprak kâse, mermerden taş sandık kapağı, kazma, kürek, kova, halat, hilti ve merdiven ele geçirildi.

LAHİT İÇİNDE BİR AİLE

Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede lahit içerisinde aynı aileye ait olduğu değerlendirilen 7 yetişkin insan iskeleti, 3 çocuk iskeleti bulunduğu ve bu insan iskeletlerinden bir annenin 1 yaşındaki çocuğuna sarılı vaziyette gömüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca lahitte cam şişe, pişmiş toprak kâse, pişmiş toprak kandil, kemik iğne ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Selçuk Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tarihi eserleri 1 milyon 400 bin Euro karşılığında Avrupalılara satmayı planladıkları belirlenen H.Ö. (45) ve A.S. (45) gözaltına alındı.

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