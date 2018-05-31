HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son olarak 538 milletvekili ile Bakanlar Kurulu üyelerine birer mektupla ilettiği “taşıma kooperatifi ve birliklerin Belediye toplu taşıma sistemine dahil edilmesi” önerisi, Ankara’dan kabul gördü. Geçtiğimiz Mart ayında tüm milletvekillerine birer mektup gönderen Kocaoğlu, merkez dışındaki ilçelerde toplu taşımacılık yapan birlik ve kooperatiflerle paralel çalışmaları nedeniyle yaşanan “kaynak israfına” dikkat çekmiş ve formülü “Kooperatifbirlik araçlarını maksimum verimlilikle ulaşım sistemimize entegre etmek ve 11 merkez ilçe dışındaki toplu ulaşımı tamamen onlar kanalıyla gerçekleştirmek istiyoruz” cümlesiyle açıklamıştı.

Bu konuda çözüm önerisi de getiren Aziz Kocaoğlu, kooperatif ve birliklere “ücretsiz yolculuk sayılarına karşılık gelecek şekilde” Belediye bütçesinden ek ödeme yapılması durumunda, entegrasyonun önündeki en büyük engelin ortadan kalkmış olacağını belirterek, mektubunda “Böylece Belediyemiz ile birlik ve kooperatiflere ait araçların aynı güzergahlarda ‘paralel’ çalışmasının ve kaynak israfının önüne geçilecek” ifadesine yer vermişti.

Başkan Kocaoğlu, yeni sistemin hem birlik ve kooperatif çatısı altında çalışan toplu taşımacılar hem de vatandaşların lehine olacağını da belirterek “Babadan-dededen toplu taşımacılık yapan birlik ve kooperatiflerin, oradaki şoför esnafının korunarak varlığının sürdürülmesi, bizim için öncelikli bir konudur” diye konuştu.

ÖRNEK UYGULAMA

Başkan Kocaoğlu, “Talebimiz, her ilçede tüzel kişilikle anlaşıp garajları, güzergahları, hareket saatleri ve ücretlerini Büyükşehir’in belirleyeceği, vatandaşların Belediye’nin koyduğu kurallar içerisinde daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapacağı, aracın yaşı ve niteliğinden şoförün kıyafeti ve eğitimine kadar pek çok şeyin yine Belediye tarafından denetleneceği bu sistem için önümüzün açılmasıydı” dedi.

ESHOT’UN GİDECEĞİ YERLER

- Balçova

- Bayraklı

- Bornova

- Buca

- Çiğli

- Gaziemir

- Güzelbahçe

- Karabağlar

- Karşıyaka

- Konak

- Narlıdere

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