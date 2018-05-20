Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasının ve İstiklal Savaşı’nın fitilini ateşlemesinin yıldönümü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun her köşesinde büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Edirne’den Kars’a ülkenin her köşesinde 7’den 70’e vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla gösterilere katılıp gençleri alkışladı. ATA’NIN SEVDİĞİ ŞARKILAR SÖYLENDİ İstanbul’daki 19 Mayıs kutlamaları, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri ve partiler Atatürk Anıtı’na çelenklerini bıraktı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ve orkestra sahne alarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi. Ardından 19 Mayıs konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda engelli öğrencilerin spor gösterisi, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Programında sonunda, gösteri yapan öğrenciler 10 Yıl Marşı’nı söyledi, salonda bulunanlar da marşa eşlik etti.

İZMİR’DE GENÇLER TAM NOT ALDI İzmir’deki 19 Mayıs kutlamaları, saat 08.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu’nun çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından, öğrenciler aynı meydanda gösterilerini sergiledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Org. Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalara, AK Parti ve CHP’li milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler ve gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sergiledi. Gençlerin yaptığı gösteriler, izleyenlerden tam not aldı. Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler çeşitli etkinliklerde bulundu. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve gençlik kortejiyle başlayan kutlamalar, Antalya Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Etkinlikler sırasında Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tenis oynadı. Her standı gezen Karaloğlu ve Türel, öğrencilerle sohbet ederek, bayramlarını kutladı. SAHNE GENÇ SOLİSTLERİN Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Genç Solistler Konseri ile kutladı. 8 genç solistin verdiği konser, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Patrick Souillot’un orkestra şefliğini yaptığı konserde, viyola sanatçısı Arda Aykut, keman sanatçısı Ezgi Su Apaydın, kontrbas sanatçısı İlker Cankara, klarinet sanatçısı Efil Özdemir, klarnet sanatçısı Elif Simay Meteoğlu, keman sanatçısı Muhammed Devlet Saltukbuğran İlter, viyolonsel sanatçısı Lale Efendiev ve keman sanatçısı Kazım Kaan Alıcıoğlu sahne aldı. Genç Solistler büyük alkış topladı. CHP’LİLER ALTERNATİF KUTLAMA YAPTI Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre 19 Mayıs kutlamaları Manisa’da, ramazan çadırlarının kurulduğu Cumhuriyet Meydanı yerine Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Manisa Spor Lisesi öğrencilerinin ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabı’ ve ‘Gençliğin Atatürk’e Cevabı’nı seslendirmesi, salondan büyük alkış aldı. CHP Manisa İl Başkanlığı; ADD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Birliği ve Eğitim-İş üyelerinin katılımıyla alternatif bir kutlama programı düzenledi. Sultan Camii önünden yürüyen korteje, Akhisar Göçmen Bandosu’nun marşları eşlik etti. Yol boyunca Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Konuşmaların ardından kalabalık İzmir Marşı söyleyerek alandan ayrıldı. Çorum’daki yürüyüşe her yaştan insan katıldı KARS’TA ŞEYH ŞAMİL GÖSTERİSİ 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Karaman’da gençlerin sergilediği halk oyunları gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gaziantep’te ise vatandaşlar gençlerin sunduğu tekvando gösterisini nefeslerini tutarak izledi. Osmaniye’de de minik sporcuların tekvando şovu alkış topladı. Aydın ve Karabük’te ‘efe’lerin oyunu, Kars’ta ‘Şeyh Şamil’ gösterisi izleyenlerin tüylerini diken diken yaptı. Çanakkale’de de dev Türk bayraklarıyla vatandaşlar 19 Mayıs Yürüyüşü düzenledi. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde ise Atatürk Anıtı’nda düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçalayıp CHP’nin çelengini devirdi. Polis, Fatma N.’yi (57) ‘mala zarar verme’ suçundan gözaltına aldı. İlk ifadesinde ayağının takıldığını söyleyen Fatma N., çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından “Bir anlık sinirle yaptım” dedi. İstanbul Maltepe’deki fener alayına binlerce kişi katıldı ERZURUM’DA COŞKULU KUTLAMA 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından çok sayıda gencin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Vekili Mehmet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korg. Uğur Tarçın ve çok sayıda genç katıldı. Balıkesir’de kutlama programı kapsamında tren garı önünde toplanan öğrenciler, Atatürk Anıtı’na kadar protokol üyeleriyle yürüdü. Etkinlikler, Kurtdereli Spor Salonu’nda devam etti. İzmir'de trambolin gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi Zonguldak’ta, 19 Mayıs, kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törenlere katılanlar, Fevkani Köprüsü’nden Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Öğrenciler dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Fatih Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı’nın marşları eşliğinde yürüdü. DENİZDE BAYRAM KUTLAMASI Aydın Kuşadası’nda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Su sporları merkezleri ile gezinti teknelerinin denizde yaptığı gösteriler, renkli görüntüler ortaya çıkardı. ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI KOREOGRAFİSİ Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’ın plaka kodu olan 59 rakamından esinlenerek bir araya gelen bin 59 öğrenciyle dev Türk bayrağı ve Atatürk koreografisi oluşturuldu.

ANITKABİR’DE COŞKU SELİ Anıtkabir’deki tören, saat 09.00’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 ilden gelen gençlik heyetinin Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri’ne 19 Mayıs ile ilgili şu satırları yazdı: “19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hâlâ ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı âliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şâd olsun.” VATANDAŞLAR AKIN ETTİ Bakan Bak, daha sonra Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek birlikte fotoğraf çektirdi. Anıtkabir, saat 10.00’da ise halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir’in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata’yı ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasının ardından askerleri uzun süre alkışladı.

Anıtkabir’i ziyaret edenler tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu. Atatürk’ün şahsi eşyasının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde de uzun kuyruklar oluştu. Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi’nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekrana, Atatürk’ün sözleri 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı. Anıtkabir, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşların akınına uğradı. Siyasi parti liderleri de teşkilatlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.