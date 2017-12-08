ABD’li bilim insanları, Mısır’da keşfedilen bir mumyayı, geliştirilmiş X-ray tarama yöntemleriyle inceme altına aldı. 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait olduğu tahmin edilen mumya, 1911’de Mısır’daki Hawara Antik Kenti’nde bulunmuştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaklaşık 2 bin yıl önce yaşadığı sanılan kız çocuğunun mumyasının üstünde bir de portre resim bulunuyor. Arkeolojik kazılarda bugüne kadar bu tür “portreli mumyalardan” yaklaşık 100 adet bulunmuştu.

1900 yıllık mumya