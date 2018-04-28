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Bu otomobili de oğlum kullansın diye aldım. Onun da bu tür araçlara merakı var. Birlikte orijinaline uygun şekle getirdik. Çok çaba sarf ettik. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Bütün parçaları orijinal. Çok titiz davrandık yaparken. Araç ilk günkü gibi oldu. Oğlum da ben de zevkle biniyoruz" dedi.