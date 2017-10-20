1975 Türkiye İkinci Güzeli, Manolya Onur hastaneye kaldırıldı

Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur'un akciğerine kan taşıyan damarlarından birinde sorun olduğu ortaya çıktı. Durumu ciddi olan Onur'u dostları yalnız bırakmıyor.



Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:



"1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur ile ilgili maalesef çok tatsız bir haberim var! Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Prenses Nilüfer tarafından da apar topar hastaneye kaldırılmış. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, maalesef akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşılmış.



Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Hanım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendim. Dün ilaçlara tepki verdiği söylenen Manolya Hanım için bu, az da olsa önemli bir gelişmeymiş. Manolya Hanım'ın hastalandığını duyan sevenleri hastaneye akın etmiş. Şimdi hepsi doktorlardan iyi bir haber alabilmek için dua ediyormuş. Hayat dolu, herkesin sevdiği bir isim olan Manolya Hanım'a acil şifalar diliyorum.



Umarım Allah onu sevdiklerine bağışlar."

Manolya Onur