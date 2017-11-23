1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler

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Yaşayan en seksi erkek ünvanı sadece görünüşe bakılarak seçilen bir ödül değil. Yardım kuruluşlarına bağışta bulunmak, sosyal konulara yönelik kampanyalar düzenlemek, fimlerde rol almak veya halkın sevgisini kazanmak ödülün kazanılmasında büyük etkenler... Shelton da jüri üyesi olduğu The Voice adlı yarışmada sergilediği eğlenceli tavırlarla halkın gönlünü kazanmış olacak ki bu yıl, derginin kapağında kendine yer edindi.