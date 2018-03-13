Ölümünün 100. yılında çeşitli programlarla anılan Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in İzmir'in Torbalı ilçesinde yaptırdığı camiler, okullar ve tarihi eserler onarılıyor.

İHA'nın haberine göre bu kapsamda 2. Abdülhamid'in 1893 yılında Bülbüldere köyünde yaptırdığı okulda, restorasyon çalışmaları başladı. Uzun yıllar ilkokul olarak hizmet veren ahşap ve kerpiç karışımı bina, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onay ve takibinde restore edilirken, ilkokul binasının hemen yanında aynı dönem inşa dilen bir de cami bulunuyor.

Bülbüldere'deki yapı Torbalı'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa dilen ilkokul binalarının günümüze ulaşan nadir örneklerinden. Bina restorasyonunun 6 ay içerisinde tamamlanması planlanırken, ilçede bulunan 2. Abdülhamid dönemi eserleri için restorasyon serisi başlatan Torbalı Belediyesi, Yeniköy'deki cami ve ilkokul binasının restorasyonunu kısa süre önce tamamlanmıştı. Özbey cami için de restorasyon çalışması başlatan belediye, Ahmetli Camisi'ni de aslına uygun olarak restore edecek.

"TARİHİ DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYECEĞİZ"

İlçenin son yıllarda hızlı bir gelişme hamlesine girdiğini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bir taraftan da tarihi değerlerimize sahip çıkma, onları ihya edip ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. İlçemizin muhtelif yerlerinde Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen onlarca tarihi eser bulunuyor.

Belediye olarak bunları koruyup gelecek kuşaklara aktarmakla da mükellefiz. Tamamladığımız, başlattığımız ve başlatacak olduğumuz restorasyon çalışmalarıyla bu hedefimize ulaşacağız. Bütün bunlar tarihsel ve kültürel açıdan oldukça önemli adımlar" dedi.

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