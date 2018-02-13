2. Abdülhamid hakkındaki en geniş kapsamlı sergi olan "Abdülhamid Han 100. Yıl Anma Sergisi" açıldı.

Açılış etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Osmanlı'nın son dönemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu millet esaret görmesin, mağdur olmasın diye 33 yıl boyunca gecesini gündüzüne katan ama sonunda maalesef gadre uğrayan bir padişahın vefatının 100. yıl dönümündeyiz. Bugün ona bir vefa olarak Nejat Bey kendi özel koleksiyonundan çok güzel bir sergi hazırlamış ve sizlerin, bizlerin ziyaretine açmıştır. Bunun çok önemli olduğunu ve tüm İstanbulluların hatta diğer şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da bu güzellikleri, bu nadide eserleri görmesinde çok büyük bir fayda görüyorum."

AA'nın haberine göre, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, o döneme ait yüzlerce eserin de ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, "Sanırım şu ana kadar (2.) Abdülhamid'le ilgili yapılan en geniş kapsamlı sergi oluyor bu. Çünkü bir ay sürecek bu sergi alanında 500'e yakın eser sergileniyor. Abdülhamid Han 34 yaşında 34. padişah olarak 33 sene bu ülkenin en önemli, en kritik dönemine imza atmış, padişahlık yapmış biri olarak çok önemli bir kişi. O açıdan tarihe olan ilgi ve alakanın artırılması ve geçmişimizi, tarihimizi çok daha iyi öğrenip anlayabilmemiz için böyle bir sergi açma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Müzeyi dünya çapında tanıtmayı amaçladıklarını ve 2. Abdülhamid'in en kapsamlı canlandırmasını da sergiye özel olarak hazırladıklarını vurgulayan Çuhadaroğlu, şöyle devam etti: "Bu sergide Abdülhamid Han'a ait daha önce gün ışığına çıkmamış onlarca eser var. Silahlar, kılıçlar, tabancalar, apoletler, ona hediye edilmiş çok ilginç eserler var."

Farklı başkentlerde sergiler açılacak

Nejat Çuhadaroğlu, 30 senelik bir birikimin Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ne yansıdığını aktararak, "Eserleri hem yurtiçi hem yurtdışındaki özel koleksiyonerlerden, müzayedelerden topluyorum. Bir kısmı yurtdışına kaçmış eserleri alıp getiriyorum veya kaçmak üzere olanları önleyip almış, Türk tarih ve kültürüne kazandırmış oluyorum. Bu açıdan da Hisart Müzesi ciddi bir misyon üstlenmiş oluyor. Çünkü maalesef yurtdışına kaçan, kaçmakta olan hala çok tarihi eserimiz var" şeklinde konuştu.

Müzedeki bütün eserlerin gerçek olduğunun altını çizen Çuhadaroğlu, yurtiçinde ve özellikle belli başlı ülkelerin başkentlerinde olmak üzere yurtdışında sergiler açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç'ün yanı sıra birçok davetli katıldı.

2. Abdülhamid dönemi tematik ve kronolojik bir sıralamayla aktarılıyor

Selçuklu dönemi ile başlayan, Osmanlı'da 1453 İstanbul'un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet dönemine uzanan geniş bir yelpazede eserler yer alıyor. Müzede Kırım, Plevne, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkasya, Galiçya ve Orta Doğu Cepheleri, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve dünya tarihine yön veren diğer önemli savaşların tarihsel anları hem maketlerle hem de orijinal malzemeler kullanılan mankenler ve canlandırmalarla ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, saltanatı süresince geçen olaylar görsel ağırlıklı olarak anlatılan 2. Abdülhamid 33 yıllık iktidarının kapsamlı bir özeti, tematik ve kronolojik bir sıralamayla yer alıyor. Daha geniş kesimlere ulaşılabilmesi için Mart'tan sonra farklı şehirlerde de açılması düşünülen sergide, orijinal yağlı boya tablolar, gravürler ve üniformaların yanı sıra Mahmut Şevket Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa gibi dönemin önemli şahsiyetlerine ait kişisel eşyalar da bulunuyor.

Pazartesi hariç her gün açık olan sergi, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.