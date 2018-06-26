Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde Ramazan Bayramı’nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir (4) ile Ankara’da 3 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’yı (8) arama çalışmaları sürüyor. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre iki kızın babası da çocuklarının kaçırıldığını düşünüyor.

Dün sabah başlanan Leyla Aydemir’i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Baba Nihat Aydemir, “Ben hissediyorum kızım bir yerlerde yaşıyor. Onu kaçıran kişi veya kişilere yalvarıyorum. Kızımı bırakın. Biz acımızı yaşarken, hala yalan yanlış telefon ile bizi umutlandıran insanlar çıkıyor. Yapmayın, etmeyin” dedi.

Bursa’dan yaz tatili için anne ve babasıyla birlikte Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne gelen ve Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan Eylül’ün (8) babası İbrahim Yağlıkara’nın ise jandarmaya verdiği, “Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok” ifadesi üzerine köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.’nın ifadelerine başvuruldu.