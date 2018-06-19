Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde sergilenen mumyalanmış bir insan vücudunun ayak başparmakları çalındı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir dönem İstanbul’da da sergilenen “Body Worlds Vital” sergisinde 4 Mayıs’ta yaşanan olayda, adı açıklanmayan 28 yaşındaki bir erkek, insan vücudunun yapısını göstermek amacıyla özel kimyasallarla mumyalaştırılan cesetlerden birinin ayak parmaklarını koparıp iddialara göre satmaya çalıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre ayak parmaklarının piyasa değeri 5 bin 500 doları (26 bin TL) buluyor. Ancak şüpheli başparmakları satamadan yakalandı ve parçalar sergi organizatörlerine teslim edildi.

Şüpheli ise, hırsızlık ve mala zarar vermekten yargılanacak.

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