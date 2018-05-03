Afrika’dan çıktı Çıyrıklı’ya kondu, 2 ayda 2 bin kuş halkalandı!

Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bu yıl yaz erken gelince Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Kars Kafkas Üniversitesi ve Kuzey Doğa Derneği tarafından kurulan Aras Kuş Cenneti Halkalama İstasyonu’nda halkalama çalışmalarına da 15 gün önceden başlandı.

Gazete Habertürk'ten Tacettin Durmuş'un haberine göre çalışmalar bu yıl, ABD UTAH Üniversitesi’nden Kylynn Clare, İspanya’dan Juan Ramirez ile birlikte gönüllü halkalama uzmanları Kayahan Ağırkaya, İlkan Kalkan, Ömer Külahçıoğlu, bilgisayar mühendisliği öğrencisi Gökberk Sönmez ve Çıyrıklı Köyü’nden Berkan Demir’den oluşan 7 gönüllü tarafından yürütülüyor. 1 Mart’ta başlatılan çalışmalarda 2 aylık sürede 2 binin üzerinde kuş halkalandı.

‘KASIM SONUNA KADAR SÜRECEK’

İstasyonda 2006 yılından bu yana yaklaşık 105 bin kuşun halkalandığını belirten Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, çalışmaların haziran ayı ortasında tamamlanacağını, ikinci dönemin ise eylülde başlayıp kasım sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

Bölgeye gelen kuşların burada dinlenip beslendiğini ve sonra göçlerine devam ettiğini belirten Aras Kuş Halkalama İstasyonu Sorumlusu Halkalama Uzmanı Kayahan Ağırkaya da son olarak göçmen kuş olan bir kızılgerdanın ağa takıldığını ve onu halkaladıklarını söyledi.

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