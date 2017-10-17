Fenerbahçe'den derbi biletlerine 10 bin talep

Fenerbahçe taraftarı TT Arena'ya akacak...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe Kulübü, dün Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbinin biletleri ile ilgili duyuru yaptı. Açıklamada biletlerin tükendiği ifade edilirken yeni başvuruların alınmayacağı vurgulandı.

Öte yandan dev mücadeleye Sarı-Lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği öğrenilirken Kanarya’ya ayrılan 2 bin 500 bilete 10 bini aşkın talep olduğu bildirildi.