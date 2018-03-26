2 bin 500 tekniker alınacak

Şirketten yapılan açıklamada, işe alımların İŞKUR ile imzalanan "İşe Alım Protokol Sözleşmesi" kapsamında olacağı belirtildi.



Açıklamaya göre, Türk Telekom'un mevcut durumda 34,502 çalışanı bulunuyor.

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