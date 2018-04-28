Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış araçların ülke ekonomisine kazandırılması ve geri dönüşümünün büyük önem taşıdığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Bertaraf Takip Sistemi" adlı çevrimiçi veri paylaşım sistemini kurduklarını ve 2012'den bu yana bu sistemin aktif kullanıldığını dile getiren Öztürk, sistem sayesinde lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların takibinin sağlanıp hurdaya ayrılmasının engellendiğini aktardı.
Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlandığını anlatan Öztürk, böylece bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olduklarını belirtti.
Kullanım ömrünü tamamlayan bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarında, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanıldığını aktaran Öztürk, "Bu sayede ömrünü tamamlamış araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor. Ülkemizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 159 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 104 geçici depolama tesisi ve 11 adet ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Öztürk, geçen yıl bu lisanslı tesislerde 14 bin 645 hurda aracın geri kazanımının gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bunlardan 2017'de 79 milyon 675 liralık kazanç elde edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 2 bin 680 hurda araçtan ekonomiye 16 milyon 216 bin lira katkı sağlandı. Böylece son 15 ayda 17 bin 325 hurda aracın geri kazanımıyla toplam 95 milyon 891 liralık ekonomik katkı elde edildi. Bakanlığımızın çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engelleme, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmaları devam edecek."
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