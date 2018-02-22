Antalya'nın Aksu ilçesinde, Pamfilya dönemi başta olmak üzere birçok uygarlığa başkentlik yapan Perge Antik Kenti'nde yer alan ve Efes ile Aspendos tiyatroları kadar görkemli sayılabilecek 13 bin kişilik amfitiyatro, ilk kez restore edilecek.

DHA'nın haberine göre M.S. 2'nci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen antik tiyatronun restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 3 milyon TL ödenek ayrıldı. Restore işlemleri, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

BAKANIN ZİYARETİYLE GÜNDEME GELDİ

Tarihi, M.S. 2'nci yüzyıla kazar uzanan Perge Antik Tiyatrosu'nun bugüne kadar restore edilmediğine dikkat çeken Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, 1980'li yıllarda, Prof. Dr. Jale İnan başkanlığında başlatılan kazıların 1990'lı yıllara kadar sürdüğünü söyledi. Karabayram, o günden bugüne tiyatrodan çok sayıda heykel ve tarihi eser çıkarıldığını, bunların Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini belirtti. Antalya'da 2018'in 'Perge Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un birkaç defa Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmesi sonrasında tiyatronun restorasyonunun gündeme geldiğini, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un girişimiyle de proje için ödenek sorununun çözüldüğünü anlattı.

ÖZ MALZEMELERİ KULLANILACAK

Yaklaşık 3 milyon TL'lik ödenekle antik tiyatronun restorasyon projesini hazırlama çalışmalarına başlanıldığını belirten Cemil Karabayram, "Bu, çok ciddi bir gelişme; çünkü Perge Tiyatrosu hiç ele alınmamıştı. Bütün yapının kendi öz malzemeleri yerinde. Kendi öz malzemeleriyle tekrar restore edilecek. Perge Tiyatrosu belli bir dönem güvenlik gerekçeleriyle turizme de kapalıydı. Yapılan ön değerlendirme çalışmaları sonucunda bazı alanlar güvenlik şeridiyle koruma altına alınarak ziyarete açıldı. Şu anda yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz antik tiyatroyu gezebiliyor" diye konuştu.

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RESTORASYON, YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

Restorasyon projesi bittikten sonra 2018'in sonlarına doğru veya 2019 yılında da uygulama işlemlerinin başlatılmasını hedeflediklerini vurgulayan Karabayram, "Kendi öz malzemeleriyle ilk defa yapılacak bu restorasyonla Perge Antik Tiyatrosu tarihi dönemlerdeki ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Ayrıca proje ve uygulama için bir bilim kurulu oluşturuluyor" dedi.

GLADYATÖR OYUNLARI DA YAPILMIŞ

Perge Antik Tiyatrosu; cavea (seyirci oturma yerlerinin bulunduğu alan), orkestra ve scene (sahne) olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Cavea ve sahne arasında orkestraya ayrılan alan, yarım daireden biraz daha fazla genişliğe sahip. Bir dönem orkestra alanında, yine aynı dönem popüler olan gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerinin de yapıldığı belirtiliyor.

13 bin seyirci kapasiteli tiyatronun alt tarafında 19, üstünde ise 23 oturma sırası yer alıyor. Tiyatroda orkestra kısmının korkuluklarla çevrilmiş olması, burada gladyatör oyunlarının da yapıldığını gösteriyor. 5 kapı ile kulise açılan sahne binasının yüzünde, tablolar halinde şarap tanrısı Dionysos'un hayatını anlatan rölyefleri bulunuyor.

Sahne binasının yıkılması sonucu bu kabartmalardan birçoğu ağır hasar görmesine rağmen Dionysos'un hayatını anlatan bölümlerin anlaşılır şekilde bugüne kadar ulaştığı kaydediliyor.

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