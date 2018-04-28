Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Bayrampaşa'da bir AVM'ye bombalı saldırı eylemi gerçekleştireceği sırada polisin ayağından vurarak yakaladığı Almanya'da doğup büyüyen Can Yenil (37), eylemi tek başına planladığını, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Yenil, eylem için 20 bin TL harcadığını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; sanık, imam nikahlı eşi Sezgen Pekdemir ile sanık Mücahit Şahin'in imam nikahlı eşi Hatice Yurdakul'u, Eminönü meydanında sırt çantasındaki bombaları patlatmasını planladığını söyledi.

Tutuklu sanık Can Yenil, Eminönü'ndeki patlamanın ardından da kendisinin önceden yaptığı keşif doğrultusunda 15 dakika mesafedeki Bayrampaşa'daki AVM'ye gidip önceden içeri yerleştirilen bombaları uzaktan kumanda ile patlatmayı planladığını itiraf etti.



Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda Bayrampaşa'da bir AVM'de bombalı saldırı eylemi gerçekleştirecekleri sırada yakalanan 2'si kadın 4 erkeğin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Eylemi tek başına planladığını ileri süren Can Yenil, Almanca tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında, "Herhangi bir terör örgütüne bağlı değilim. Türk yasalarına aykırı bir şey yaptığıma inanmıyorum. Eminönü ve Bayrampaşa AVM'deki bu planları ben yaptım. Yüzlerce kişinin öleceği bomba eyleminin planlayıcısı benim. Bombayı imal edip hazırlamak benim için son derece kolay oldu" dedi.



"BOMBALAMA EYLEMİ İÇİN 20 BİN TL HARCADIM"

Eylem için kimseden, herhangi bir yerden finansal destek almadığını ileri süren Yenil, şöyle konuştu: "14 yaşından beri fizik, kimya ve makine yapımına ilgim vardı. Üniversitede fizik okudum. Kendimi bu alanda yetiştirdim. Bombaları ben hazırladım. Almanya'dan 5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Biriktirdiğim paraları da Türkiye'ye getirdim. Eylem için 20 bin TL harcadım. Eylemi kendim yaptım. Yanımdakilerin son ana kadar bilgileri yoktu. Bombaları denemek için ormana gittiğimizde yanımda sadece Mücahit Şahin vardı. Eşim Sezgen Pekdemir, Mücahit Şahin ve eşi Hatice Yurdakul yoktu" diye konuştu.



"TABANCA VE MERMİLERİ BEN SATIN ALDIM"

Almanya'da doğup büyüdüğünü belirten Can Yenil (37), "İstanbul Eminönü ve Bayrampaşa AVM'deki planları ben yaptım. Yüzlerce kişinin öleceği bomba eyleminin planlayıcısı benim. Güven Güler'e 2 tabanca için 7 bin TL, 500 adet mermi için 2 bin TL'ye ödedim. Üzerine basarak söylemek istiyorum. Bütün eylemi tek başıma ben planladım. Kendi başıma organize ettim" dedi.



"CEP TELEFONU KULLANMADIM"

Bombayı tek başına kendisini imal ettiğini ileri süren Can Yeşil, "Bomba imal ederken yetersiz kaldığım yerlerde ise tablet ile kafelerde Wi-fi'den internete bağlanarak araştırma yapıyordum. Cep telefonu kullanmadım" dedi. Yenil, 5 veya 6 adet bombayı hazırladıktan sonra küçük fırının içerisine koyduğunu belirterek, "Fırını Mücahit Şahin'e teslim ettim ve Bayrampaşa'daki AVM'ye gitmesini ancak bir aile görüntüsü vermeleri için de Hatice Yurdakul ile birlikte gitmelerini söyledim. Hatice, bomba eyleminden habersiz bir şekilde gitti. Sadece aile görüntüsü vermek için gittiğini biliyordu. Bombaları AVM'ye yerleştirdikten sonra Arnavutköy'deki eve döndük" dedi.



"EŞİMİ PATLATMA İÇİN İKNA EDEMEDİM"

Can Yenil, "Mücahit'e bir sırt çantası ve birkaç poşetin içinde bombaları verdim. Mücahit'e bu bombaları Eminönü'ne götürmesini ve orada bulaşacağımı söyledim. Bombayı nasıl imha edeceği konusunda bilgi verdim" dedi.

İçerisinde bomba bulunan çantalarla eşi ve Hatice Yurdakul ile birlikte 27 Ekim Cuma günü Eminönü'ne gittikleri belirten Can Yeşil, şöyle devam etti: "Eminönü'nde arabayı park ettim. İçinde bomba bulunan çantalardan birisini Hatice'ye diğerini eşim Sezgen'in sırtına taktım. Bir sırt çantası da bende vardı. 2 tabanca belimdeydi. Hatice ve Sezgen'e, 'dediklerimi yaparsanız cennete, yapmazsınız cehenneme gidersiniz' dedim. Nasıl patlatacağı konusunda bilgi verdim. Eşim çantayı çıkartmaya çalıştı. ‘Yapmazsanız bu çantaları çocuklara giydirim, havaya uçururum' dedim. Zorlamama rağmen dediklerimi yapmadılar. Mücahit'e ‘burada az insan var. Bombaları al ve motosikleti alıp park ettiğin yere gel' dedim. Eminönü'nden arabayla ayrıldık. Planım Eminönü'nde bombayı patlattıktan sonra 15 dakika mesafedeki BayrampaşaAVM'ye gidip oraya yerleştirdiğimiz bombayı patlatacaktım. Yaptığımın günah olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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