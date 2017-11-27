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2 çocuk gözaltında: İngiltere'de çalıntı araba ağaca çarptı, 5 kişi öldü

İngiltere'nin Leeds kentinde, çalıntı bir arabanın ağaca çarpması sonucu üçü çocuk beş kişi öldü, 15 yaşındaki iki çocuk, tehlikeli araba kullanarak ölüme sebebiyet verdikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

27.11.2017 - 08:20 | Güncelleme:
- BBC

İngiltere'nin Leeds kentinde, çalıntı bir arabanın ağaca çarpması sonucu üçü çocuk beş kişi öldü, 15 yaşındaki iki çocuk, tehlikeli araba kullanarak ölüme sebebiyet verdikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

West Yorkshire polisi, olayda ölenlerden birinin 12, ikisinin, 15 diğerlerinin de 24 ve 28 yaşlarında olduğunu açıkladı.

Polis yetkilileri Cumartesi gecesi yerel saatle 21.54'te olay yerine geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını, iki kişinin olay yerinde, üç kişinin de hastanede can verdiklerini söyledi.

- Reuters
Polis aracın ağaca çarptığını açıkladı

Olayın hemen sonrasında yedi kişinin de çalınan Renault Clio marka araçta olduklarından şüphenildiğini açıklayan polis daha sonra ölenlerden bazılarının yayalar olabileceğini duyurdu.

Polis olayın aydınlatılabilmesi için olası görgü tanıklarından yardım istedi.

BBC TÜRKÇE

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