Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 2 Ekim 2017 Pazartesi günü raporu.

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SAMSUN'DA 16 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u kadın 16 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

İSTANBUL'DA 36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 36 kişinin terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlendi. Bunun üzerine ByLock'taki konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde operasyon başlattı. (AA)

MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU



Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı belirlenen 47 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında kentte tanınmış bazı iş adamlarının da olduğu 29 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerinde bulunamayan 18 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.



Bu arada, şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde üyelik kayıtlarının olduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği bildirildi. (AA)

FETÖ operasyonları