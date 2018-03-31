Mersin’in Tarsus ilçesinde bir oto yedek parça firmasında çalışan Çağlayan Serin’in (43) ev hanımı eşi Cansu Gül Serin (26), ikinci çocuğuna hamile kalınca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Erdoğan’ın takibinde gebelik süreci yaşamaya başladı.

Genç kadın doğuma hazırlanırken, hamileliğin 7’nci ayında yapılan ultrason işleminde, bebeğin karnında 3 cm çapında kist olduğu belirlendi. Op. Dr. Erdoğan, kist doğuma kadar büyürse ameliyatla almak gerekebileceğini söyledi.

40 haftanın sonunda Cansu Gül Serin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahmut Güden’in gerçekleştirdiği doğumla, 2.985 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Fatma Nur adı verilen minik bebeği muayene eden ve gerekli tetkikleri yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş, kistin 10 santimetre çapına ulaştığını, solunum ve beslenmeyi etkilediğini, ayrıca komplikasyon riski olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ameliyat kararı alındı. Fatma Nur bebeğin ameliyatı, doğumundan 2 gün sonra Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş ve ekibi tarafından yapıldı. Operasyonda minik bebeğin karnında açılan 1 santimetrelik delikten girilerek, 10 santimetre çapındaki kist alındı.

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Yaklaşık 1 saat süren operasyondan sonra küçük Fatma Nur’un solunum ve beslenmesi normale döndü. Hastanede 2 gün kontrol altında tutulan minik bebek taburcu edildi. Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş, bu tip kistlerin her 2 bin 500 doğumda bir görüldüğünü, bunların da çok küçük bölümünün 5 santimetre boyutunu aştığını belirtti. Anne Cansu Gül Serin ise karnındaki bebeğinde kist olduğunu ve ameliyat edilmesi gerekebileceğini ilk duyduğunda çok şaşırdığını, ancak doğuma kadar duruma kendini alıştırdığını söyledi. Anne Serin, “Bebeğimiz 2 günlükken ameliyat edileceği için çok korkmuştuk ama çok şükür şimdi çok iyi durumda” dedi.

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