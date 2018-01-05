Diyarbakır'ın Beneklitaş Köyü’nde, Çimen Ailesi’nin 2 yaşındaki çocukları Fatih, 3 gün önce yemek yerken fasulye tanelerini ağzına attı.

DHA'nın haberine göre; çocuk daha sonra öksürmeye başladı. Öksürüğü kesilmeyen çocuğu ailesi önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Her 2 hastanede de doktorların herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmesi üzerine çocuk eve götürüldü. Önceki gün fenalaşan Fatih Çimen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aile, çocuklarının ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla doktorlar ve her 2 hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih’i hastaneye götüren amcası Nedim Çimen, “Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde film çekip bize bir şey olmadığını söylediler. Daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gittik. Burada da bize bir şeyinin olmadığını söylediler. Evimize döndük. Diğer gün fenalaşmasıyla ambulansla getirdiğimiz hastanede hayatını kaybetti” dedi.

OTOPSİDE BULUNDU

Çimen’in hayatını kaybetmesi üzerine cansız bedeni Selahaddin Eyyubi Devlet Hastenesi Morgu’na götürülerek savcı gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih’in yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Fatih Çimen

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