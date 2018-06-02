İstanbullular bugün 18. orucunu açacak. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar yapılacak. 18 saate yakın oruç tutan İstanbullularda Ramazan bayramı heyecanı da başladı. Son 12 orucun tutulması ile beraber Ramazan bayramı idrak edilecek. Bugün için merak edilen soruların başında "İstanbul'da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, imsak saat kaçta" soruları geliyor.
İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ
2 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:37'de. 3 Haziran 2018 imsak saati ise 03:31 olacak.
3 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:38'de. 4 Haziran 2018 imsak saati ise 03:30 olacak.
4 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:39'da. 5 Haziran 2018 imsak saati ise 03:29 olacak.
5 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:39 'da. 6 Haziran 2018 imsak saati ise 03:29 olacak.
6 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:40'da. 7 Haziran 2018 imsak saati ise 03:28 olacak.
7 Haziran 2018 İstanbul'da iftar saat 20:41'de. 8 Haziran 2018 imsak saati ise 03:27 olacak.
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İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?
2 HAZİRAN 2018 GÜNÜN DUASI
Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!
2 HAZİRAN 2018 GÜNÜN AYETİ
(Süleyman peygamber) "Rabbim!" demişti, "Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen lütuf sahibisin!"
Sad, 35
2 HAZİRAN 2018 GÜNÜN HADİSİ
"Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ateşten korur."
Buhârî
İSTANBUL ÜMRANİYE'DE BÜYÜK SAHUR BULUŞMASI
Ümraniye’de kurulan sahur sofrası, 7’den 70’e onlarca ilçe sakinini Alemdağ Caddesi üzerinde kurulan sahur sofrasında bir araya getirdi. Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçe sakinlerinin dayanışmasını sağlayan Ümraniye Belediyesi, bu yılda etkinliklerine devam ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferini ve bereketini ilçe sakinleriyle buluşturmayı amaçlayan belediye, Alemdağ Caddesi üzerinde binlerce Ümraniyelinin katıldığı büyük bir sahur sofrası kurdu. 7’den 70’e herkes saat 01.00'de caddede kurulan sofralarda yerini alarak sahurlarını yaptı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
"MİLLETİN KARDEŞLİĞİNİ PEKİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Vatandaşlarla beraber sahur yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Görüyorsunuz değil mi? Bu insanlar severse gelir. Buradaki insanların evlerinde, buradaki sofradan daha güzeli var belki ama burayı tercih ediyorlarsa, bu birliği, beraberliği kardeşliği, bu resmi çizmeye geliyorlarsa, buna şükretmek lazım, teşekkür etmek lazım. Biz de milletin beraberliği, kardeşliğini pekiştirmeye çalışıyoruz. İftar sofralarımız görüyorsunuz, 8-10 ayrı noktada. Ayrıca 6-7 noktada da iftariye dağıtıyoruz. Binlerce, on binlerce insana iftar veriyoruz. Şimdi de sahur programında, binlerce insan Ümraniye’nin merkezinde sahur yapıyor. Güzel bir soframız var, Allah eksikliğini göstermesin. Allah olmayanlara da versin” dedi.
"Yeryüzünde birçok Müslüman böyle bir güzelliğe hasret kaldı" diyen Başkan Hasan Can, “Ülkemizin kıymetini bilelim.
Büyüyen bir Türkiye’de yaşıyoruz, güçlenen bir Türkiye’de yaşıyoruz ve Türkiye’yi şaha kaldıran bir dönemde yaşıyoruz. Allah daim etsin, gördüğümüzden geri bırakmasın” ifadelerini kullandı.
Programda sahurla birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından dualar edildi. Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından son buldu.
Japon turistler iftar sofrasına misafir oldu
Japonya’dan Türkiye’ye gelen 2 turist, Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına misafir oldu. Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten turistler, gösterilen misafirperverlik karşısında son derece memnun kaldıklarını söyledi.
Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan süresince kurulan iftar sofralarıyla binlerce vatandaş bir araya geliyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında ise binlerce vatandaş tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getiriyor.
Meydanda kurulan sofraya misafir olan Japon turistler sempatik tavırlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Görevlilere sofraların neden kurulduğunu soran turistler, sorularının cevabını aldıktan sonra misafir olmak istediklerini görevlilere belirtti. Bunun üzerine kadın turistler sofrada misafir edildi. Sofraya oturan turistler ezanla beraber yemekleri yiyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Türkiye’de gösterilen misafirperverlik karşısında mutlu olduklarını belirten turistler, kendilerini sofraya kabul eden çalışanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kısa süre içerisinde gösterdikleri sempatik tavırlarla arkadaş edinen Japon turistler, birbirleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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