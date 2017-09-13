Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 8-12 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan, 2. il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen, sonuçları nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, 2. il içi ve il dışı atama sonuçları nasıl görüntülenir? Yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2. İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI

MEB, öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı yer değiştirme başvuru sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://ikgm.meb.gov.tr/ internet adresinden erişime açıldı.

2. İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

il içi yer değiştirme sonuçları

il dışı atama sonuçları

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