İstanbul Maltepe’de anneleriyle boşanma aşamasında olan şiddet eğitilimli babaları Ali Yardım tarafından öldürülen Elif Mina (4) ve Miray Hira (2) için dün Sancaktepe Yenidoğan Camii’nde cenaze töreni düzenledi. “Aylarca feryat ettim, ailem dahil kimse oralı olmadı” diyen anne Dilek Yardım, şimdiye kadar sesini duymayanlara kızlarına veda ederken isyan etti.

Kızlarının tabutlarını omuzlayarak musalla taşına kadar taşıyan anne, boynuna kızının emziğini taktı, cenaze töreninde en önde saf tuttu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre acılı anne, gözyaşları içinde, sesini duymayanlara “Hiçbiriniz sahip çıkmadı. Hepinize yalvardım, benim yavrularım gitti, kuzularım gitti. Kollamadınız bizi, korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan” diyerek “Ne olur uyan anneciğim, emziklerini getirdim, ne olur uyan Elif” diye ağıt yaktı. 2 küçük kardeşin cenazesi, namazın ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Emzikleri elimde kaldı” diyerek ağlayan anne, kızlarının tabutlarını omuzladı.

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