2 milyar dolarlık halka arz bekleniyor

Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, mayın ayında toplam 6 tane halka arzın gerçekleşeceğini açıkladı. Ünlü, bu sene halka arzlara "orta şekerli" bir başlangıç yapıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Başarılı değil, ama başarısız da değil. Sınırlarda savaşlar var, böyle bir ortamda bu işlemlerin böyle yapılması bence başarılı. Bu dönemde yapılması planlanan 6 arz var ve bunların büyüklüğü de 2 milyar doların üzerinde olabilecek."
Ocak ve şubatta gerçekleşen aralarında Enerjisa Enerji ve MLP Sağlık Hizmetleri'nin de yer aldığı büyük halka arz dalgasının ardından mayıs ayında Şok Marketler, DeFacto, Beymen, U.N. Ro-Ro ve Gözde Girişim iştiraklerinden Penta Bilgisayar'ın Borsa İstanbul'da halka arzı planlanıyor. Standard Profil'in de Londra'da arzı bekleniyor.
Ünlü&Co'nun Şok Marketler ve Defacto'da global koordinatör olarak yer aldığını ifade eden Ünlü bu arzlarla ilgili şunları söyledi: "Şimdi daha yeni road show'lar başlıyor. Bu halka arzların şöyle özellikleri var; Uzun zamandır yatırımcıların beklediği şirketler halka arz ediliyor. Bunların borsaya olan yabancı ilgisini artıracağını düşünüyoruz. Yani yeni arz geliyor değil de yeni beklenen ilgi çekici arzlar geliyor"
İLK YARIDA 2 MİLYAR DOLARLIK M&A OLABİLİR
Mahmut Ünlü, yılın ilk yarısında danışmanlığını yaptıkları üç-dört satın alma/birleşme (M&A) işleminin imzalanmasını beklediklerini belirterek bunların toplamının 2 milyar dolar büyüklüğünde olacağını söyledi.
Ünlü, bunların özellikle altyapı ve tüketim sektörlerinde olacağını belirterek, "Yılın ilk yarısında 3-4 M&A işlemi imzalarız diye düşünüyoruz. Sadece birinin işlem büyüklüğü 1 milyar dolar, diğeri 500 milyon dolara yakın, bir diğeri de 100-200 milyon dolar arasında. Ayrıca yetiştirebilirsek 300-400 milyon dolarlık bir iş daha olabilir" dedi.
Bu sene ellerinde 15 M&A yetkilendirmesi olduğunu belirten Ünlü, bunların da toplamda 5 milyar dolar büyüklüğe denk geldiğini ifade etti. Ünlü, geçen sene ellerinde 20'ye yakın yetki alınmış 4 milyar dolar büyüklüğünde M&A işleminin gerçekleşen kısmının ise 1.6 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Bu sene başında iki M&A işlemine imza atan Ünlü&Co son olarak TAV Havalimanları Holding'in IC İçtaş'ın Antalya havalimanındaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euroya almak için anlaştığı işlemin finansal danışmanlığını yaptı.
Ünlü, büyük montanlı köprü, yol gibi altyapı işlerinde satın alma birleşme işlemlerinin olmasını beklediklerini belirterek, bunların yanı sıra ellerindeki 15 yetkiden perakende ve tüketim alanlarında da işlerin olduğunu ifade etti.
M&A'DA İŞLEM HACMİ BÜYÜYECEK
Geçen sene M&A'da 10 milyar dolarlık bir işlem büyüklüğü oluştuğunu kaydeden Ünlü, bu sene bu rakamın üzerine çıkılmasını ve 12-15 milyar dolar aralığına M&A işlemi gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
Türkiye'de jeopolitik risklerin de etkisiyle son yıllarda düşüş trendinde olan M&A işlemlerinde 2017'de değeri açıklanmayanlarla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacim gerçekleşti. 2012 yılında değeri açıklanan M&A işlemlerinin büyüklüğü 23.2 milyar dolar olurken, bu rakam yıllar içinde giderek azalmış, 2013'te 13.7, 2014'te 17.7, 2015'te 10.7, darbe girişiminin olduğu 2016'da ise 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
YATIRIM BANKACILIĞI LİSANSI İÇİN BAŞVURACAK
Türkiye'de yatırım bankacılığı için kısa bir zaman içinde lisans başvurusunu yapacaklarını ifade eden Ünlü "Bu sene sonundan önce inşallah dönüşmüş oluruz. Bugün yarın başvuruda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bize bilançomuzu daha efektif kullanmamızı sağlayacak" dedi.
BDDK banka lisansı için 300 milyon dolar sermaye isterken, Ünlü, yatırım bankacılığı için bu rakamın ne olacağını görüşeceklerini kaydetti.
Ünlü ayrıca New York'ta bulunan aracı kurumunun yanı sıra Londra'da da bir aracı kurum için başvurduklarını belirterek, bu sene açılmasını beklediklerini söyledi. Ünlü&Co'nun Singapur'da da temsilcilik ofisi bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.