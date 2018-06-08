İstanbul Okmeydanı’nda Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma yarın vuruluyor. Toplamda 2.3 milyon metrekare alanda, 24 bin bağımsız birimin dönüşeceği Okmeydanı projesinin ilk ayağı 8 ayda tamamlanacak. Dönüşümün birinci etabında ilk adım ‘Van Blokları’nda atılacak. KİPTAŞ tarafından yapılacak 128 adet konutun 8 ayda bitirilerek sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Ardından bölgedeki ikinci dönüşümle devam edecek projenin, toplamda 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Okmeydanı’nın kentsel dönüşümü için toplam maliyetin 2 milyar doları aşması bekleniyor. Hak sahiplerinin evleri karşılığında hiçbir bedel ödemeyeceklerini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşların evlerinde yüzde 20 feragat edilerek, KİPTAŞ’a verileceğini söyledi. KİPTAŞ bu yüzde 20’lik alanda ticari alanlar üreterek, ihale ile satışını yapacak.
Okmeydanı’nda 6 bin bina 820 bin metrekare alana yayılırken, dönüşümle birlikte bina tabanlarının 250 bin metrekarede yer alması hesaplanıyor.
YÜZDE 20’Sİ YEŞİL ALAN OLACAK
Bölgenin yüzde 20’si yeşil alan olacak. Hayata geçirilecek yeni binalarda kat sınırı ise 9 kat olarak uygulanacak. Bölgede yaşayan kiracılara TOKİ’nin herhangi bir projesinden kuraya girmeden ev sahibi olabilme imkânı tanınacak.
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