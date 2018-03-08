2 milyon dolarlık halka arz bekleniyor

Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, mayın ayında toplam 6 tane halka arzın gerçekleşeceğini açıkladı. Ünlü, bu sene halka arzlara "orta şekerli" bir başlangıç yapıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Başarılı değil, ama başarısız da değil. Sınırlarda savaşlar var, böyle bir ortamda bu işlemlerin böyle yapılması bence başarılı. Bu dönemde yapılması planlanan 6 arz var ve bunların büyüklüğü de 2 milyar doların üzerinde olabilecek."

Ocak ve şubatta gerçekleşen aralarında Enerjisa Enerji ve MLP Sağlık Hizmetleri'nin de yer aldığı büyük halka arz dalgasının ardından mayıs ayında Şok Marketler, DeFacto, Beymen, U.N. Ro-Ro ve Gözde Girişim iştiraklerinden Penta Bilgisayar'ın Borsa İstanbul'da halka arzı planlanıyor. Standard Profil'in de Londra'da arzı bekleniyor.

Ünlü&Co'nun Şok Marketler ve Defacto'da global koordinatör olarak yer aldığını ifade eden Ünlü bu arzlarla ilgili şunları söyledi: "Şimdi daha yeni road show'lar başlıyor. Bu halka arzların şöyle özellikleri var; Uzun zamandır yatırımcıların beklediği şirketler halka arz ediliyor. Bunların borsaya olan yabancı ilgisini artıracağını düşünüyoruz. Yani yeni arz geliyor değil de yeni beklenen ilgi çekici arzlar geliyor"

İLK YARIDA 2 MİLYAR DOLARLIK M&A OLABİLİR

Mahmut Ünlü, yılın ilk yarısında danışmanlığını yaptıkları üç-dört satın alma/birleşme (M&A) işleminin imzalanmasını beklediklerini belirterek bunların toplamının 2 milyar dolar büyüklüğünde olacağını söyledi.

Ünlü, bunların özellikle altyapı ve tüketim sektörlerinde olacağını belirterek, "Yılın ilk yarısında 3-4 M&A işlemi imzalarız diye düşünüyoruz. Sadece birinin işlem büyüklüğü 1 milyar dolar, diğeri 500 milyon dolara yakın, bir diğeri de 100-200 milyon dolar arasında. Ayrıca yetiştirebilirsek 300-400 milyon dolarlık bir iş daha olabilir" dedi.

Bu sene ellerinde 15 M&A yetkilendirmesi olduğunu belirten Ünlü, bunların da toplamda 5 milyar dolar büyüklüğe denk geldiğini ifade etti. Ünlü, geçen sene ellerinde 20'ye yakın yetki alınmış 4 milyar dolar büyüklüğünde M&A işleminin gerçekleşen kısmının ise 1.6 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Bu sene başında iki M&A işlemine imza atan Ünlü&Co son olarak TAV Havalimanları Holding'in IC İçtaş'ın Antalya havalimanındaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euroya almak için anlaştığı işlemin finansal danışmanlığını yaptı.

Ünlü, büyük montanlı köprü, yol gibi altyapı işlerinde satın alma birleşme işlemlerinin olmasını beklediklerini belirterek, bunların yanı sıra ellerindeki 15 yetkiden perakende ve tüketim alanlarında da işlerin olduğunu ifade etti.

M&A'DA İŞLEM HACMİ BÜYÜYECEK

Geçen sene M&A'da 10 milyar dolarlık bir işlem büyüklüğü oluştuğunu kaydeden Ünlü, bu sene bu rakamın üzerine çıkılmasını ve 12-15 milyar dolar aralığına M&A işlemi gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'de jeopolitik risklerin de etkisiyle son yıllarda düşüş trendinde olan M&A işlemlerinde 2017'de değeri açıklanmayanlarla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacim gerçekleşti. 2012 yılında değeri açıklanan M&A işlemlerinin büyüklüğü 23.2 milyar dolar olurken, bu rakam yıllar içinde giderek azalmış, 2013'te 13.7, 2014'te 17.7, 2015'te 10.7, darbe girişiminin olduğu 2016'da ise 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

YATIRIM BANKACILIĞI LİSANSI İÇİN BAŞVURACAK

Türkiye'de yatırım bankacılığı için kısa bir zaman içinde lisans başvurusunu yapacaklarını ifade eden Ünlü "Bu sene sonundan önce inşallah dönüşmüş oluruz. Bugün yarın başvuruda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bize bilançomuzu daha efektif kullanmamızı sağlayacak" dedi.

BDDK banka lisansı için 300 milyon dolar sermaye isterken, Ünlü, yatırım bankacılığı için bu rakamın ne olacağını görüşeceklerini kaydetti.

Ünlü ayrıca New York'ta bulunan aracı kurumunun yanı sıra Londra'da da bir aracı kurum için başvurduklarını belirterek, bu sene açılmasını beklediklerini söyledi. Ünlü&Co'nun Singapur'da da temsilcilik ofisi bulunuyor.