2 PKK'lı terörist minibüste el bombalarıyla yakalandı



DHA'nın haberine göre, Hakkari Valiliği, Çukurca'da el bombalarıyla yaklanan 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca ilçe merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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